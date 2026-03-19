Стотици милиони от газа! „Балкански поток“ с рекордна печалба

Печалбата от газопровода „Балкански поток“ за 2025 г. възлиза на 560 млн. лв., показват данни, представени от енергийния министър Трайчо Трайков в отговор на въпрос на народен представител. Резултатът подчертава силния финансов ефект от проекта, който продължава да генерира стабилни приходи. В същото време разходите остават сравнително ниски, което допълнително увеличава рентабилността.

Общите приходи от дейността достигат 570 млн. лв., което потвърждава значителния положителен баланс между постъпленията и разходите. Основната част от тези средства идва от дългосрочни ангажименти за резервиране на капацитет.

По информация на „Булгартрансгаз“ 497 млн. лв. са осигурени чрез договори за период от 20 години, сключени в рамките на общоевропейската процедура Open Season. Допълнителни 73 млн. лв. са реализирани от предоставяне на свободен капацитет по междусистемните връзки.

Разходите по експлоатацията на инфраструктурата за 2025 г. са 9,8 млн. лв. и включват материали, охрана, електроенергия, персонал, застраховки и местни данъци. Това сравнително ниско ниво на разходи е ключов фактор за високата печалба.

„Балкански поток“ е българското продължение на „Турски поток“ - стратегически проект за пренос на природен газ от Русия през Черно море до Турция и оттам към европейските пазари. Тръбопроводът разполага с две линии с капацитет по 15,75 млрд. куб. метра годишно - едната обслужва турския пазар, а другата снабдява страни от Югоизточна и Централна Европа.

