Адски сблъсък във Враца. Три коли и автобус се нанизаха

Три коли и автобус се сблъскаха в късния следобед на околовръстния път на Враца. Градски автобус по неясни още причини е спрял рязко, предава bTV.

Три автомобила, които са карали след него, са се ударили в рейса една след друга.

От полицията твърдят, че шофьорите на леките автомобили не са спазвали дистанция.

В автобуса е имало едни пътник, който не е пострадал. Щетите са материални и са сериозни.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com