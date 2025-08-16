Как да свалим 10 години с правилния грим

След петдесетата година женската красота не избледнява – напротив, тя се трансформира.

Лицето добива благородство, погледът – дълбочина, а усмивката – опит и увереност. И макар че гравитацията върши своето, съвременният грим има силата не само да подчертае изяществото, но и да върне годините назад.

Първата и най-съществена тайна е светлината.

С възрастта кожата губи блясъка си и тъмните участъци около очите и в зоната около носа и устата стават видими. Затова всичко започва с основа, но не тежък фон дьо тен, а сияен, хидратиращ продукт с лифтинг ефект. Технологиите на козметичните гиганти създадоха така наречените „серум-фон дьо тен“ – хибрид между грим и грижа за кожата. Те не влизат в бръчките, не подчертават линиите, а напротив – изглаждат, озаряват и създават оптична илюзия за по-млада кожа. Един тънък слой от такъв продукт често прави повече от всяка корекция.

Втората стъпка към подмладяването минава през коректора

– но не този, който използваме, за да „замажем“ умората. Дамите над 50 трябва да избягват тежки коректори с матова текстура. Вместо това – лек, озаряващ коректор, поставен не само под очите, а в триъгълна форма, стигаща до скулите. Това повдига визуално лицето и скрива дълбочината под очите. А ако се добави съвсем малко в основата на носа и във вътрешния ъгъл на очите, ефектът е почти като от фотошоп.

Кремообразни сенки в неутрални, леко сатенени тонове

създават усещане за обем и гладкост на клепача. Забравете черната очна линия – тя състарява. Нанесете топъл кафяв или дълбок сив молив, омекотен с четка, който очертава окото без резки линии. В комбинация с извити мигли и кафява спирала погледът се подмладява мигновено.

Веждите са рамката на лицето и с годините изтъняват и избледняват

А точно добре оформените и леко повдигнати вежди имат потенциала да свалят поне пет години. Новите гелове с микрофибри запълват, фиксират и боядисват веждите с няколко движения, без да изглеждат нарисувани. И ако формата е плавна, леко повдигната към края, лицето получава лифтинг ефект – без естетична намеса.

Често дамите пренебрегват ружа

а той е най-бързият път към свежо и младо лице. Не прахообразен, а течен или кремообразен, нанесен с пръсти високо върху скулите, насочен към слепоочията. Така се създава оптическа илюзия за стегната структура. И ако нюансът е прасковен или розово-коралов – ефектът е незабавен.

С възрастта контурът на устните избледнява, а формата се „спуска“

Тайната тук е не в яркото червило, а в нежен контурен молив в естествен нюанс, с който леко се излиза над естествената линия – особено във външните ъгли. После – балсам или сатенено червило с хидратиращ ефект, в нюанс на роза, пудра или корал. Матовите червила правят устните тънки и сухи, а гланцът създава усещане за обем, дори когато го няма.

("Ретро")

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com