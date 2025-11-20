Неочаквано предизвикателство за участниците в "Аз обичам България"

В днешния епизод на „Аз обичам България“ по БТВ, една от най-вълнуващите игри - „Героите сред нас“, постави участниците пред истинско предизвикателство. Срещу тях застана дама, чиято професия обърка и двата отбора и ниой не успя да познае коя е тази жена.

А гостът в играта беше усмихнатата Катерина Атанасова – капитан на българския женски отбор по джаги, който тази година спечели първото място на Световното първенство в Сарагоса, изненадвайки целия свят с победата си! Катерина е многократен балкански шампион и вече три години е сред най-добрите в света. Нейната упоритост и непоколебим дух я водят към успехи дори в мъжки категории.

В студиото дойдоха и нейните съотборнички, за да изразят признателността си към своя капитан. Освен спортните постижения, Катерина е завършила Икономика, има магистратура по Финанси и Банково дело, работи в IT сферата и ръководи фолклорен състав.

От едната страна в играта тази вечер бяха Филип Буков, певицата Рут Колева и актьорът Ей Бо, а срещу тях – капитанът Стоян Дойчев, актрисата Гергана Стоянова и младият певец Адам. Въпреки че тръгнаха в правилна посока, никой не успя да познае професията на дамата, а водещата Алекс не даде точки на нито един от двата отбора.

Въпреки че не познаха професията ѝ, и двата отбора бяха впечатлени от нейните успехи и я поздравиха за страхотите постиженията.

