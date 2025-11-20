Меган свали грим и маски! Проговори за Хари, разкри себе си /УНИКАЛНИ СНИМКИ/

Меган Маркъл е момичето от корицата на новия брой на списание Harper's Bazaar. 44-годишната херцогиня на Съсекс украси корицата и проговори за съпруга си, принц Хари, майчинството и кариерата си.

На снимките Маркъл позира с модели на Dior, Balenciaga и The Row и си спомня колко важен е бил кариерният ѝ път за нея още от детството. „Бях такова малко момиченце-зубар. Цялата ми идентичност се състоеше в това да бъда умна. Обичам общностния дух и връзката, която съществува в група. Мисля, че това е дълбоко в моето ДНК.“

За Меган е важно хората да видят страст към работата. Тогава, според нея, те разбират „колко си отдаден“. „Вярвам, че как се държиш на едно място, е начинът, по който се държиш и на други места. Така че за мен е важно как се държа, когато организирам обяди в училището на децата си, как се държа, когато организирам парти за приятелката си, която току-що роди, и как се държа в бизнеса си.“

Подходът на Меган контрастира с модерните съвременни ценности, които наблягат на премерен живот и лекота, без прекомерна преумора. „Трябва да правиш това, което е правилно за теб“, вярва херцогинята. „Не харесвам неща, които се усещат твърде съзнателно. Ако преработиш тестото, то няма да втаса. А понякога мисля, че хората толкова се вълнуват от определени неща. Те са толкова погълнати от тях, че губят радостта от това защо го правят. Да се ​​опитваш да бъдеш перфектен също не е много забавно. Така че защо да се занимаваш, ако искаш да се забавляваш?“

На въпроса как Маркъл се справя с грешките, тя отговори: „Учиш се да не ги повтаряш. Ако всичко върви гладко, не се учиш. Ако не се учиш, не растеш.“ Тя продължава: „Аз съм майка на деца във възраст, в която те постоянно учат нови неща. Всеки ден ги виждам да се сблъскват с неща, които изглеждат напълно непреодолими. Но можеш да погледнеш назад и да си кажеш: „Знам, че сега това изглежда наистина трудно, но повярвай ми, скоро ще бъде толкова лесно.“ Мога да бъда толкова мила към себе си. Няма такова нещо като съвършенство. Аз също правя грешки.“

Меган призна, че обича възможността да работи от вкъщи. „Офисът ми е точно до кухнята. Това е истински лукс.“ Във всеки един момент дъщерята на херцогинята и актрисата, четиригодишната Лилибет, „идва и сяда в скута ми, когато съм на среща, независимо дали обсъждаме финансовото състояние на моята марка или някакъв творчески въпрос“.

Тя отбеляза, че иска децата да видят работата ѝ и „да разберат стойността на смелостта“. „Те виждат, че сладкото е било просто тенджера на котлона, бълбукаща над огъня. Когато си млад, си малко по-безстрашен, мисля. С напредването на възрастта губим част от тази смелост.“

Меган добави, че обича да бъде многостранна и да не се фокусира върху мнението на другите. „Обичам, че мога да правя и двете – да играя с децата в пясъчника и да седя на първия ред на концерт. Мисля, че в момента, в който започнеш да вземаш всичките си лични решения въз основа на това, което мислят другите, губиш своята автентичност.“

Доверителният кръг на херцогинята е много тесен и тя посочва 41-годишния си съпруг като най-важния човек в него. „Той ме обича толкова смело, толкова безрезервно и има различна перспектива, защото вижда неща, които аз не виждам в медиите. Никой на света не ме обича повече от него, така че знам, че той винаги ще ме подкрепя.“

Меган призна, че обича „детската“ природа на Хари, която е повлияла и на нея. „Има нещо прекрасно и игриво в него. Това наистина ме привлече и той го извади наяве. То прониква във всеки аспект от живота ни. Дори в бизнеса искам да играем, да се забавляваме, да изследваме и да бъдем креативни.“

В интервюто Маркъл иронично намекна, че бракът ѝ и годините, прекарани като кралска особа, са я научили да отстоява границите си. „Мисля, че границите ми станаха по-ясни, тъй като се озовах в полезрението на обществеността в този... [пауза и смех]. Мога да измисля всяко прилагателно, за да запълня празнината. И вероятно би проработило. Човек намира различни начини да се защити, независимо дали е самосъхранение или просто порастване.“

Меган говори и за появата си на ревюто на Balenciaga по време на Седмицата на модата в Париж. По това време всички спекулираха , че херцогинята е „помолила“ да присъства, а не просто е била поканена. Тя потвърди, че е решила да подкрепи дебюта на новия креативен директор на марката , Пиерпаоло Пичоли, когото познава от много години. „Бях развълнувана за него. Свързах се с него и му казах: „Бих искала да дойда и да те подкрепя.“ Пазихме го в тайна и беше наистина забавно.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com