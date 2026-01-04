В кралското семейство назрява огромен скандал

Принцеса Кейт Мидълтън се оказа в центъра на ожесточена вражда с кралица Камила, пишат медиите във Великобритания.

Двете "едва могат да бъдат в една и съща стая", а причината е, че водят продължителна борба за власт.

Конфликтът ескалирал още преди три месеца по време на посещението на американския президент Доналд Тръмп и съпругата му, когато Камила отведе Кейт настрана по време на разговор с Мелания, а после американската първа дама даде знак за одобрение именно на жената на Уилям.

Медиите пишат, че кралицата е била възмутена, че Кейт "привлича цялото внимание", тъй като се чувства неловко, когато е "засенчена".

"Тя също не харесва, че се говори за Кейт като за перфектната бъдеща кралица на Великобритания, въпреки че Камила все още носи короната," добавят кралски източници.

Според тях ситуацията се влошила и от скандала около бившия принц Андрю и бившата му съпруга Сара Фъргюсън, които наскоро бяха лишени от всички привилегии и бяха принудени да напуснат имението поради връзки с Джефри Епстийн.

"Ситуацията допълнително изтощи всички и Кейт не е изключение. Тя беше твърда в подкрепата на Уилям през месеци на интензивни преговори и трудни решения, което я лиши от всякакво желание да комуникира с Камила, твърдят очевидци.

Ситуацията стигна дотам, двете си говорят само официално и едва успяват да бъдат в една и съща стая", каза вътрешният човек.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com