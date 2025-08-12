Хари и Меган направиха нов удар. Водопад от пари

Принц Хари и Меган Маркъл отново са в светлината на прожекторите, след като обявиха нов многогодишен договор с гиганта в стрийминг индустрията — Netflix

Съобщението идва в момент, когато се засилва интересът към техните медийни проекти и опровергава слуховете за прекратяване на сътрудничеството им с платформата.

ВИЖ ОЩЕ: Размина му се! Хари получи добра новина

Новата сделка

Новата сделка, описана като „многогодишна сделка за първи поглед“, дава на Netflix изключителното право първи да разглежда и одобрява проектите на продуцентската компания Archewell, основана от херцога и херцогинята на Съсекс. Макар финансовите параметри да не са публично обявени, договорът се отличава с по-голяма гъвкавост от предишния, който бе оценен на около 100 милиона долара и подписан през 2020 г.

ВИЖ ОЩЕ: Нов скандал в Бъкингам! Хари отново е замесен

„Партньорството ни с Netflix ни вдъхновява да създаваме съдържание в различни жанрове, което достига до хората по целия свят и отразява нашата споделена визия“, заяви Меган Маркъл.

Кулинарното шоу на Меган

Новината идва малко преди премиерата на втория сезон на кулинарното шоу „С любов, Меган“, което ще бъде излъчено по-късно този месец. Въпреки че първият сезон не попадна сред 300-те най-гледани продукции на платформата, той привлече 5,3 милиона гледания — далеч от успеха на документалния филм „Хари и Меган“ от 2022 г., който събра над 23 милиона гледания.

Сиропиталище в Уганда

Netflix обяви и нов проект, продуциран от двойката — Masaka Kids: A Rhythm Within, който разказва историята на сиропиталище в Уганда и се описва като „фар на надежда в свят, в който сенките на кризата с ХИВ/СПИН все още тегнат“.

Най-гледаните документални сериали

„Хари и Меган са влиятелни гласове, чиито истории достигат до зрителите по цял свят“, коментира Бела Баджария, директор по съдържанието на Netflix. „Те дадоха на публиката интимен поглед върху живота си и се превърнаха в създатели на един от най-гледаните ни документални сериали.“

ВИЖ ОЩЕ: Хари и Меган изпищяха. Губят 100 милиона

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com