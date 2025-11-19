Вадят сензационен кандидат за президент у нас!

Със сигурност се правят опити за изненада за предстоящия догодина президентски вот у нас. След дълъг размисъл и пресмятане на всякакви сценарии, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в крайна сметка решил Кристалина Георгиева да е кандидатът за президент на неговата формация, довериха пред Lupa.bg хора от най-близкото му обкръжение.

Борисов ясно си давал сметка, че ако на изборите се яви лично той или друга ярка политическа фигура от ГЕРБ, шансовете за победа не са големи. Битката за „Дондуков” 2 можела да завърши с победа за десните, само ако ГЕРБ и ПП-ДБ играят в един отбор. От ПП обаче натискали за техния човек акад. Николай Денков. За да избегне политическото надцакване, Борисов щял да извади името на Кристалина Георгиева – като независима кандидатура, приемлива и за ГЕРБ, и за ПП-ДБ.

Бойко разчитал колегите му, които в момента са в опозиция, да приемат нейната номинация, защото алтернативата отсреща най-вероятно ще е лявата Илияна Йотова.

Съвсем друг въпрос е обаче дали самата Кристалина Георгиева ще се реши да зареже шеметната си кариера като председател на МВФ заради родната политика. Тя изпълнява длъжността управляващ директор на Международния валутен фонд от 1 октомври 2019 г. А през април 2024 г. Изпълнителният съвет на МВФ я назначи за втори мандат, който започна на 1 октомври 2024 г.

С името на Кристалина се спекулира не за първи път. Още преди повече от 15 години - в периода преди парламентарните избори през 2009 г., името на Георгиева се споменаваше като възможен министър-председател на България. По-късно обаче стана ясно, че Георгиева няма да се включи в правителството, което тя тогава обясни с „важни ангажименти в Световната банка”.

