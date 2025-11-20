От 1 януари. Историческа промяна в ЕС

От 1 януари 2026 г. испанските шофьори ще могат да изхвърлят предупредителните си триъгълници в кофите за боклук. За да поставите такъв, трябва да излезете от колата си, което според испанското правителство всъщност би създало по-голяма опасност.

Поради това, от следващата година пътната служба ще изисква използването на така наречената V16 лампа. Това е оранжева мигаща светлина с вграден GPS, която можете да поставите на покрива от колата си в случай на повреда. След като поставите лампата, тя ще излъчва ярко оранжева мигаща светлина в продължение на тридесет минути, което я прави лесно видима за другите шофьори от разстояние, предаде 24 часа.

GPS-ът в мигащата светлина се свързва автоматично с центъра за спешни повиквания, което позволява на службите за спешна помощ незабавно да видят къде се намира колата. Това ще им позволи да пристигнат на мястото на инцидента по-бързо.

Въпреки че не е необходимо да излизате от колата, за да активирате мигащата светлина, все пак е разумно да излезете от колата възможно най-бързо след активирането ѝ, например от страната на пътника, и да намерите безопасно място.

Изискването не се отнася за туристите засега. Всеки, който посещава страната обаче, би било разумно да си закупи такава лампа. Те се предлагат за закупуване на цена от около 50 евро на сайта на испанската пътна служба (DGT).

Всеки, който има различна от предписаната мигаща светлина или изобщо няма такава в жабката, може да очаква глоба между 80 и 200 евро. Испанските автомобили под наем са задължени да бъдат оборудвани стандартно с мигаща светлина V16. Напълно заредената батерия издържа година и половина, а общият живот е 12 години.

