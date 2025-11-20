Една зодия ще триумфира през ретроградния Меркурий

Ретроградният Меркурий през ноември 2025 г. наруши плановете ни по много начини. Точно преди Нова година това предизвикателно астрологично събитие навлезе в живота ни и, както често се случва, оказа сериозно влияние. И не приятно. Въпреки това, сред представителите на Зодиака има и някои късметлии, които въпреки трудностите ще изпитат положителни резултати през този период.

Кой знак ще намери истинската любов по време на ретрограден Меркурий?

Първи в списъка са Стрелците. Те ще имат доста труден период в професионалните си начинания и самореализация, но в любовта ще ударят джакпота: романсът им буквално ще се утрои, мнозина ще имат възможността да срещнат сродна душа, с която ще искат да създадат семейство.

Ретроградният Меркурий в астрологията означава укрепване на всичко, свързано с личните ценности и комуникацията, но влияе по различен начин на всеки знак.

За Стрелец - планетата ще преминава през техния знак през почти целия период - тази част от хороскопа е отговорна за взаимоотношенията и начина, по който изграждат взаимоотношения с важни хора. Следователно, за тях това конкретно движение на планетата инициира обновяване на романтичната сфера : възстановяват се значими взаимоотношения, възникват възможности за възстановяване на комуникацията или изясняване на ситуация, която е била в застой от дълго време. Представителите на този знак също имат възможност през този период да преразгледат романтичните си наклонности.

Въпреки това, за да получите наистина това, което искате, ще трябва да положите усилия. По-специално, ще трябва да внесете яснота във връзката си. Стрелците ще имат много по-малко спонтанни недоразумения от другите зодии. Затова най-важното е просто да говорите. Ако вече сте във връзка, трябва да обсъдите заедно всички потенциални проблеми или планове за бъдещето. И ако човекът, към когото си падате, все още не е наясно с вашето привличане, сега е моментът да бъдете открити за това.

Освен това, под влиянието на Меркурий, социалната активност на Стрелец ще се засили значително. Той ще се среща с приятели по-често, ще прекарва време извън дома и ще се стреми да се забавлява и общува повече. Това ще доведе до увеличен брой познанства. А повишената енергия ще позволи на Стрелеца да бъде в центъра на вниманието и да получава максимален брой комплименти, пише zajenata.bg.

