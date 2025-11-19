Диана Дамянова съсипа Лена въпреки оправдателната присъда

След оправдаването на Лена Бориславова в съда, в социалните мрежи избухнаха коментари. Сред най-гласовитите бе пиар експертът и основател на ПП Диана Дамянова, която не спести нито емоции, нито сарказъм по темата.

Еуфория и обвинения към правосъдието

Дамянова реагира със свойствената си експресивност:

„УРА!!! Ленчето е невинно! Като вода ненапита, макар и в морално отношение това с ненапитата вода да не съответства много много. Но е невинна.“

Тя подчертава иронично, че съдебният извод я изненадва, но според нея не е без последствия в публичния дебат.

Фигурата на неизвестния извършител

Според Дамянова вината е прехвърлена върху адвокатска кантора:

„Фалшификаторът е някой от кантората Джингов, Гугински, Кючуков и Величков, който се е възползвал, /каквато е била по принцип практиката в тази кантора/, от свободно оставения от Ленчето електронен подпис, придружен с парола и е фалшифицирал подписите на 10-ина души, провел недействително събрание и т.н. и е освободил Кирил Петков от длъжността му в сдружението Корал. Това е фигурата на НЕИЗВЕСТНИЯ ИЗВЪРШИТЕЛ.“

Тя допълва:

„Този лирически герой се появява винаги, когато ответникът е достатъчно заможен за да може да си плати на адвокат, специалист по неизвестния извършител.“

Критика към закона и институциите

Дамянова продължава с обвинения към законодателството:

„Всяко дело, от подпалването на сграда, до фалшификацията на подписи, без особени затруднения може да бъде приписано на неизвестен извършител. Щото, като Ленчето казва, че не е тя, еми то е ясно че не е тя. Кой да е тогава. Опа, неизвестният извършител.“

Според нея:

„Потърпевшите не са допуснати да свидетелстват и да посочат нанесените им щети, както и че не са се подписвали на подадените от кантората документи. Такъв е законът, натворен от Ленчета.“

И още:

„Уповавайки се на гениалното ни законодателство, творено именно от Ленчета, Денички и Венко Събрутевци и полягайки на работа на добър адвокат, ти можеш да си правиш каквото си поискаш, а накрая отговорността се носи от неизвестен извършител.“

Кантората и професионалният морал

Пиарът коментира и начина на работа на адвокатите:

„Какво може да се каже за кантора, дето електронните подписи на адвокатите си лежат на бюрата, съпроводени от паролите си и са оставени за общо ползване, вие сами можете да прецените.“

Тя уточнява своя личен опит:

„Спомената по-горе кантора е една от тези, дето съм сигурна че това е недопустимо и не е практика. Работила съм с тях по различни проекти, познавам и съм в приятелски отношения с хора от нея.“

През нейния сарказъм прозира и упрек към Бориславова:

„Но, какво му пука на Ленчето, че това дискредитира кантората, или че потенциално набеждава друг. Законодателството на тази страна се твори от Ленчета, именно за да обслужва Ленчета. Останалото е митология.“

Предупреждение с политически намек

Дамянова завършва с предупреждение към гражданите:

„Единственият малък проблем е, че когато бъде оправдано /на първа инстанция/ лице, което прехвърля вината си на неизвестен извършител и в същото време страстно защитава други лица за отнети граждански права, тогава започваш да се замисляш и за невинността и на тези лица.“

И в типичния си стил казва:

„Затова, не бъдете на Ленчето. Не си оставяйте електронния подпис , заедно с паролата на бюрото, че да бъде ползвано от неизвестни извършители. Колкото за злепоставянето на една от най-известните правни кантори, то те са големи момчета и момичета и навярно знаят как да се оправят от този срам.“

