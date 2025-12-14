ПП-ДБ се молят на Радев за избори по топло, искат машини

ПП-ДБ ще отправи официална молба към президента Румен Радев предсрочните парламентарни избори да бъдат съобразени с метеорологичните условия и светлата част на деня. Това обяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов в ефира на БНР, малко преди предстоящите консултации на „Дондуков“ 2 след оставката на кабинета „Желязков“.

„Молбата ни ще бъде изборите да не се провеждат при зимни условия, с преспи и къс ден. По възможност през март“, заяви Божанов. По думите му коалицията ще информира държавния глава, че в рамките на този парламент ПП-ДБ няма да прави опит за съставяне на правителство и че единственият изход е организирането на предсрочен вот.

Божанов съобщи още, че още през следващата седмица ПП-ДБ ще внесат промени в Изборния кодекс. Основната им цел е пълното възстановяване на машинното гласуване, при което машините отново броят гласовете, а не функционират единствено като принтери на хартиени бюлетини.

Сред спешните приоритети на коалицията той посочи и искането за сваляне на охраната от НСО на лидера на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, както и освобождаването на кабинет 222 в сградата на Народното събрание, който той заема.

Божидар Божанов подчерта, че дори и при невъзможност за съставяне на правителство в следващия парламент, ПП-ДБ няма да търси подкрепа от ГЕРБ. Целта на коалицията остава постигането на самостоятелно мнозинство от поне 121 депутати, което да позволи управление без компромиси, заяви той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com