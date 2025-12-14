ИТН за късата памет на ПП-ДБ: С Пеевски управлявахте, сега се правите на опозиция

Миналото партньорство между ПП-ДБ и ДПС-Ново начало се превърна в централна тема на остра атака от страна на „Има такъв народ“. Председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов постави под съмнение моралното право на ПП-ДБ да критикуват днешната власт, след като само преди година са управлявали рамо до рамо с Делян Пеевски и Бойко Борисов и са подписвали ключови решения заедно.

Къде е моралът?

В интервю за БНТ Тошко Йорданов заяви, че атаките на ПП-ДБ срещу ДПС-Ново начало са лишени от морална основа. Според него е абсурдно днес ПП-ДБ да говорят срещу формация, с която са управлявали в рамките на т.нар. сглобка.

„Къде е моралът на ПП-ДБ да говорят срещу „Ново начало“, при положение че преди година им свърши управлението именно с Делян Пеевски и Бойко Борисов“, попита риторично Йорданов. По думите му критиките към ДПС са всъщност атаки срещу всички партии, които не са опозиция, но идват от формация, която самата е била част от властта.

Снимката, подписите и Конституцията

Като аргумент Йорданов показа снимка от 20 декември 2023 г. от брифинг, на който заедно стоят Бойко Борисов, Йордан Цонев и Асен Василев. По думите му това е ясен символ на съвместното управление и споделената отговорност.

Той подчерта, че именно с подписите на ПП-ДБ, редом до тези на Борисов и Пеевски, са били приети промените в Конституцията. „Всички тези вредни промени са направени благодарение на ПП-ДБ, с любезното съдействие и молби към Бойко Борисов и Делян Пеевски“, заяви Йорданов, като добави, че днешната критика звучи като политическа амнезия.

ИТН: Ние не сме закопчани за властта

В контраст с поведението на ПП-ДБ, Тошко Йорданов защити позицията на ИТН като партия, която не се е вкопчвала във властта. Той напомни, че формацията два пъти се е отказвала от участие в управление, когато е преценявала, че това е правилното решение.

Йорданов подчерта, че именно ИТН е свалила правителството на Кирил Петков и че последното оттегляне от властта е било осъзнат ход на фона на нарастващото социално напрежение. По думите му кабинетът е можел да продължи да работи, тъй като не е имало парламентарна аритметика за свалянето му, но ИТН е предпочела да поеме политическата отговорност.

Бюджетът и пропуснатият диалог

В края на разговора Йорданов призна, че при изготвянето на бюджета е допусната грешка – той е бил внесен, преди да има достатъчно яснота и съгласие със синдикатите и работодателите. Според него това е урок, който трябва да бъде отчетен, независимо от политическите сблъсъци.

