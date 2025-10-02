Консерваторите от Европа заседават в София

София е домакин на заседанието на ръководния орган на групата на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) в Европейския парламент. Срещата продължава до 3 октомври и събира ключови фигури от дясното политическо пространство в Европа.

Срещата на ЕКР в София

Домакин на форума е българският евродепутат от „Има такъв народ“ Ивайло Вълчев, който е член на бюрото на ЕКР. Сред основните говорители са бившият премиер на Полша Матеуш Моравиецки и румънският депутат Джордже Симеон – кандидат за президент на изминалите избори. Двамата ще бъдат специални гости на заседанието, което поставя София в центъра на европейските консервативни политики.

Темите пред Европа

Ръководителите на ЕКР ще обсъждат ключови въпроси за бъдещето на континента – от ролята на ядрената енергетика в енергийния микс, през разширяването на ЕС с акцент върху Западните Балкани, до сигурността и миграционния натиск по външните граници на Съюза. „Европа трябва да укрепи ценностите и икономиката си, а не да се задушава със стари политики“, заяви лидерът на ЕКР в началото на септември, задавайки тон на дискусиите.

