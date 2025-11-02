Политически напрежения преди бюджета! ИТН настоява за ясни решения

Управляващата коалиция навлиза в най-критичния си етап – подготовката на държавния бюджет. Евродепутатът от „Има такъв народ“ Ивайло Вълчев предупреди, че именно той ще бъде „истинският тест за политическа отговорност“.

По думите му кабинетът е изправен пред трудната задача да запази стабилност без реално парламентарно мнозинство. „Ще се види още при бюджета кой мисли държавнически и кой – партийно“, заяви Вълчев в интервю за БНТ.

Първият изпит за стабилността

Вълчев подчерта, че след последните политически промени в Народното събрание основната цел на управляващите трябва да бъде балансът между стабилност и почтеност. „Кабинетът няма мнозинство. За да остане да функционира, има нужда от подкрепа в залата. Надявам се, че сега ще се предлагат решения, които ще привлекат подкрепа и от опозиционни партии“, каза евродепутатът.

Той определи бюджета като първия ясен индикатор за това дали в парламента все още има воля за стабилност. Според него именно финансовата рамка ще покаже реалното лице на властта – дали управляващите ще мислят за държавата или ще се поддадат на партийни интереси.

Критика към Европа и позицията по дерогацията

По темата за дерогацията на България за руския петрол, Вълчев уточни: „Правителството не е питало дали може да помоли за дерогация, а каква е процедурата, по която тя може да бъде поискана. Това е важна разлика.“ Според него въпросът е станал част от по-широк дебат за зависимостите в енергийната политика, който изисква трезвост, а не лозунги.

Вълчев беше критичен и към европейската политика, която по думите му често поставя идеологията над икономическата логика: „Европа допусна грешка, защото не беше достатъчно гъвкава. В момента всяка държава се опитва индивидуално да спасява икономиката си, вместо да има общо решение. Това е резултат от идеологически, а не от икономически подход.“

ИТН, Радев и нуждата от повече прозрачност

След т. нар. преформатиране на управлението Ивайло Вълчев отбеляза, че ИТН е доказала независимостта си. „Очакваше се именно ние да бъдем слабото звено, което ще подаде в посока на новите сили, но се случи точно обратното“, заяви той.

Вълчев уточни, че партията се придържа към подписания договор за съвместно управление и че всички решения трябва да се обясняват ясно на обществото: „Имаме нужда от повече обяснение. Не е добре да оставяме други да разказват вместо нас какво се случва. В политиката не е достатъчно едно решение да е разумно – трябва и да го защитиш.“

Относно спекулациите за нов политически проект около президента Румен Радев, Вълчев припомни, че ИТН първи са повдигнали идеята за президентска република, но в принципен, а не персонален контекст. „Когато говорихме за президентска република, идеята беше за принципна промяна на модела, не за подкрепа на конкретен човек. Радвам се, че днес някои наши опоненти започват да мислят в тази посока“, посочи той.

Финансовият лакмус на властта

„Бюджетът е лакмусът. Той ще покаже кой работи за стабилността на държавата и кой мисли само за политическа изгода“, обобщи Вълчев. Според него всички големи въпроси – от енергетиката до социалната политика – ще се решават именно през бюджета. Отговорността за стабилността на държавата, смята той, вече не е само на правителството, а на целия парламент.

И докато управляващите се опитват да съхранят коалицията си, ИТН настоява за ясен разговор за приоритетите – не лозунги, а решения, които носят реална полза на хората.

