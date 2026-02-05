ИТН казва "не": Бюджет в предизборна ситуация означава наддаване с пари

„Има такъв народ“ се обяви категорично против приемането на редовен държавен бюджет в рамките на 51-о Народно събрание. Повод за позицията стана идеята, лансирана от БСП по време на консултациите при президента Илияна Йотова, за приемане на пълен бюджет въпреки предстоящите избори.

Заместник-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов заяви, че подобен ход би довел до тежък популизъм и финансово безотговорно поведение. По думите му при гласуване на бюджет в предизборна обстановка народните представители не се ръководят от обществения интерес, а от желанието да трупат политически дивиденти.

Според Балабанов подобна ситуация неминуемо води до „наддаване със средства“, при което от парламентарната трибуна се обещават по-високи пенсии, увеличени разходи за всички сектори и масово разпределяне на публични средства без реално покритие. Той предупреди, че ако такива решения бъдат приети, държавата рискува да стигне до финансов колапс.

От ИТН настояват, че в настоящата ситуация единственият разумен вариант е продължаване на действието на удължителния бюджет. По думите на Балабанов изработването на редовен държавен бюджет трябва да бъде задача на следващо, редовно правителство, излъчено след изборите и с ясен политически мандат.

В позицията си партията върна и темата за оттеглените промени в Наказателния кодекс, насочени срещу изнасянето на факти от личния живот. От ИТН заявиха, че ако предложенията им не бяха блокирани, жертвите на незаконното видеонаблюдение в козметични салони вече щяха да разполагат със законова защита, а извършителите – да бъдат санкционирани по бърза процедура.

Балабанов обвини други парламентарни сили в лицемерие и в умишлено саботиране на смислен дебат, като подчерта, че темата е била изместена с политически внушения и медийни атаки. Той настоя в следващия парламент въпросът да бъде върнат на дневен ред и да се приеме законодателство, което да гарантира защита на личния живот и ефективни наказания за подобни престъпления.

