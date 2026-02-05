"Възраждане" поиска радикална промяна с болниците

С декларация в Народното събрание парламентарната група на "Възраждане" алармира за тежко състояние на българското здравеопазване.

Според паритята реформите през последните десетилетия са довели до недостиг на медицински кадри, регионални неравенства и високо доплащане от пациентите.

Като конкретен пример беше посочена кризата в болница "Света Анна" във Варна и предстоящото закриване на отделението по детска хирургия заради оставки на лекари.

Депутатът Коста Стоянов заяви, че държавните и общинските болници са недофинансирани и принудени да функционират в условия на постоянна финансова нестабилност.

"Според нас от "Възраждане" здравеопазването трябва да бъде преди всичко социална и обществено отговорна дейност, а не пазарен продукт. Държавата трябва да възстанови водещата си роля в стратегическото планиране, финансирането и гарантирането на равнопоставен достъп до здравни услуги. "Възраждане" ще работи за премахване на търговския статут на държавните общинските болници и при образуването им в бюджетни или защитени лечебни заведения с ясно дефинирана социална мисия", коментира Стоянов.

