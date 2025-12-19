Политика

Депутат от ИТН напуска парламентарната група

Андрей Чорбанов ще продължи работата си като независим народен представител

Снимка: БТА
19 дек 25 | 11:19
0
Иван Ангелов

Андрей Чорбанов е подал заявление за напускане на парламентарната група на „Има такъв народ“, потвърдиха за БТА от пресцентъра на Народното събрание.

В заявлението си Чорбанов посочва, че ще продължи да изпълнява задълженията си като народен представител, нечленуващ в парламентарна група.

До момента той е председател на парламентарната Комисия по образованието и науката.

Съгласно правилника на Народното събрание, при напускане на парламентарна група или изключване от състава ѝ народният представител губи мястото си в постоянните и временните комисии, в които участва, както и в делегациите на парламента.

Иван Ангелов

