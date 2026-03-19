Топ социолог каза съдбата на Румен Радев

Димитър Ганев направи прогноза за представянето на Румен Радев на вота на 19 април.

И при Симеон Сакскобургготски, и при Борисов, и при ИТН, и при „Продължаваме Промяната“ общото е това, че успяваха да мобилизират електорална подкрепа на базата на говорене срещу статуквото.

Същото сега е и с формацията на Румен Радев. В момента ни очаква именно мобилизация на т.нар. наказателен вот срещу статуквото от последните няколко години и до голяма степен формацията на Румен Радев ще бъде тази, която ще обере този протестен вот. Това заяви в интервю за Нова нюз социологът от агенция „Тренд“ Димитър Ганев.

Позовавайки се на социологически проучвания, Ганев очаква над 3,1 млн. избиратели да отидат до урните на 19 април, от които около 1/3 според него ще дадат гласа си за бившия президент, или това са около 1 млн. гласоподаватели.

„По наши проучвания от екзитполовете близо 1/5 от българите избират за кого да гласуват буквално в последните дни на кампанията“, посочи социологът от „Тренд“.

Според него предизборната кампания няма да протече толкова остро колкото се очаква, защото, обясни той, Борисов и Пеевски са вече достатъчно опитни политически играчи и няма да си позволят да нападат Радев, защото само би наляло вода в неговата мелница.

„В последните 25 години – след разбиването на двуполюсния модел у нас през 2001 г. – общо взето гласуването в България е за конкретна фигура. Просто имаме такава специфична политическа култура – да мислим за политиката през отделни личности“, обясни социологът.

В заключение Ганев прогнозира, че процесът по съставяне на редовен кабинет няма да бъде лесна задача и категорично отхвърли варианта формацията на Румен Радев да получи пълно мнозинство от 121 депутати в парламента.

