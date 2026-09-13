Социолог посочи решаващия тест за ПБ
Сега влизаме в някаква нормалност на политическия процес, изтъкна Димитър Ганев
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Сега влизаме в някаква нормалност на политическия процес, изтъкна Димитър Ганев
Говори Васил Тончев
Ще успее ли да посигне пълно мнозинство
Мира Радева не спира да озадачава
Обезличаване има в ПП.ДБ и "Възраждане", смята Тачев
Не го виждат обаче да влезе официално в управлението, а по-скоро като подкрепа
Шансовете за съставяне на редовно правителство в България са 50 на 50, дори 60 на 40
Изборът на Наталия Киселова за председател на Народното събрание означава служебен премиер
И кое е камъчето в обувката
Надпреварата за Белия дом е една от най-оспорваните в историята на страната
Истинското мнозинство ще го видим при избора на главния прокурор, на регулаторите
Какво е мнението на Мира Радева
По-вероятно е да стане коалиционно споразумение, защото виждат, че президентът се връща
Според него в момента се наблюдава персонализация в политиката
Има нови партии на хоризонта, но нито една от тях не може да събере електорат, за да влезе в парламента
По думите му "най-евтиният" изход за всички е смяната на Калин Стоянов
Вървим към тотален крах на политическата система след новите избори наесен
И описа възможните сценарии
Не сме убедени обаче кой ще бъде на второ, трето и четвърто място, посочи Евелина Славкова
В съзнанието на президента стои темата за създаването на нов политически проект