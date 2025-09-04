Пълен шок! Личното признание на топ социолог

Още озадачаващи признания от много известна наша социоложка.

Мира Радева днес твърди, че се чувства толкова добре в кожата си, колкото не е била от десетилетия. А причината е именно раздялата с мъжа й Иво Станчев, който чака дете от любовницата си.

В началото социоложката била адски зле и чувствала, че светът й се разпада, но успяла да си отвори очите и да проумее, че всичко това е за нейно добро.

Нещо повече – сега тя за първи път признава, че отношенията й с Ивайло вървели толкова зле, че в един момент мислела дори за самоубийство... „Иво не можа да понесе факта, че съм по-привлекателна, по-чаровна, по-известна и по-харесвана от хората, а той винаги живееше в сянката ми.

Всички знаят Мира Радева и не пропускат да споменат името й, а неговото никой не го изричаше... Да, това със сигурност го потисна и комплексира“, разкри Радева и добави, че сега е щастлива и с... млад любовник.

„Среща ме един познат онзи ден и ме пита как съм след развода. А аз му казвам – чудесно! Без досадния съпруг и с млад любовник“, смее се Мира. Дали към днешна дата тя наистина има такъв, или е просто идея в главата й, не знаем, но сме сигурни, че ще ни разкрие ако намери друг.

Междувременно, свободната вече социоложка, се е отдала на писането на новия си роман и концертите, които изнася пред почитателите си от цялата страна.

