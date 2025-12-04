Трус в семейството на Меган! Баща й бере душа

Бащата на Меган Маркъл, Томас, е приет по спешност в болница във Филипините и се бори за живота си, след като във вторник, 2 декември, внезапно му е прилошало в дома му във Филипините, съобщава New York Post.

След тричасова операция Томас е настанен в интензивно отделение, където лекарите продължават да следят състоянието му. Предстои му втора интервенция за премахване на кръвен съсирек.

„Закарах баща ми в болница близо до дома ни, където му направиха различни изследвания, а лекарите казаха, че животът му е в непосредствена опасност“, разказа Томас Маркъл-младши в сряда, 3 декември, пише "Вести".

„Прехвърлиха ни с линейка с включени сирени в много по-голяма болница в центъра на града. Баща ми претърпя спешна операция“, продължи той. „Моля всички по света да се молят за него. Единственото ми желание е Меган да прояви малко съчувствие към баща ми. Той наистина се бори за живота си.“

59-годишният Томас-младши добави, че очаква баща му да остане в болницата „дълго време“ и че възстановяването му ще бъде „много тежко“.

Другата дъщеря на Томас, Саманта, също сподели, че се моли за болния си баща. „Той е силен мъж, но преживя толкова много“, каза 61-годишната Саманта Маркъл. „Моля се да бъде достатъчно силен, за да оцелее.“

Това не е първият път, в който бащата на херцогинята на Съсекс има сериозен здравословен проблем. През май 2018 г., в навечерието на сватбата на принц Хари и Меган, той претърпя два инфаркта, които му попречиха да пътува от Лос Анджелис до Лондон, за да я отведе до олтара. Оттогава двамата не общуват.

