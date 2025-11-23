Хари разтърси Великобритания с тези думи

Принц Хари изненада поданиците с емоционално есе, посветено на родината и за пореден път показа, че животът в САЩ може би не е за него и тайно копнее да се завърне у дома си. Текстът на Хари, озаглавен „Връзката, шегите, храбростта: Какво означава да си британец“, бе публикуван в навечерието на Деня на възпоменанието – 11 ноември. Той е в чест и в памет на хората от въоръжените сили на кралството, загубили живота си по време на служба.

„Въпреки че в момента живея в Съединените щати, Великобритания е - и винаги ще бъде, страната, на която гордо служих и за която се борих“, пише херцогът на Съсекс, цитиран от списание People. „Закачките, бъркотията, кръчмата, трибуните, колкото и нелепо да звучи, това са нещата, които ни правят британци. Не се извинявам за това. Обичам го.“ Кралски експерти казаха пред Fox News Digital, че за тях няма съмнение: бащата на Лилибет и Арчи изпитва носталгия, докато продължава да се ориентира в живота в Калифорния.

„Есето на Хари за Деня на паметта го показа в най-добрата му форма и също така подчерта статута му на изгнаник“, коментира Ричард Фицуилямс. „Изгнаниците изпитват дълбоко съжаление. Хари знае, че след травмата от смъртта на майка му дължи всичко на армията. С игрите „Инвиктъс“ той се отплаща на военната институция, което е забележително постижение. Думите очевидно дойдоха от сърцето му и бяха още по-трогателни заради това. Неговото уважение и обич към кралица Елизабет II, която той наричаше „моят главнокомандващ“, са безспорни“, изтъква Фицуилямс. Според него Хари несъмнено изпитва угризения покрай разпада на отношенията с роднините, особено заради здравословното състояние на баща му през последно време. Друг кралски специалист, Хилари Фордуич, казва, че много от приятелите на Хари чувстват, че той е отчаяно самотен в Калифорния, тъй като продължава да му липсва стария живот - този, който винаги е познавал. „Можеш да извадиш момчето от Англия, но не можеш да извадиш Англия от момчето“, описва тя нагласите на принца.

„Той никога не е казвал нещо лошо по адрес на Англия. За роднините му – да, за монархията – да, но не и към любимата му родина. Със сигурност се е колебаел дали да стане американец. Неведнъж е споделял с приятели, че му липсва домът“, добавя Фордуич.

В подкаста „Hasan Minhaj Doesn't Know“ Хари наскоро беше попитан дали е мислил за американско гражданство. „Ще стана ли гражданин на САЩ? Няма планове в този момент“, отговори той. Миналата година херцогът на Съсекс каза пред Good Morning America, че го е обмислял, но не му е сред водещите приоритети.

Фордуич е категорична - няма да има много изненадани, ако Хари се завърне в близко бъдеще, за да бъде полезен на Англия. „Но всяко завръщане би било от личен характер, тъй като не виждам сценарий, в който Хари да възобнови кралските си задължения – особено като се има предвид колко категорично принц Уилям е против това“, изтъкна експертът.

Според източници, близки до кралските особи, бъдещият крал не смята, че брат му е искрен и тълкува есето като жалък опит да предизвика съжаление у народа. „Това вече не е просто семейна вражда. Това е философско разделение между две бъдещи визии за монархията, едната водена от съвременни емоции, а другата ограничена от традицията“, крайни са анализаторите. „Може би един ден и двамата ще осъзнаят, че отмъщението и изкуплението не могат да съществуват едновременно“, отбелязват те. Засега Уилям изглежда решен да защити Короната, дори това да означава завинаги да загуби брат си.

Въпреки очевидната носталгия, която изпитва, Хари продължава да поддържа калифорнийския си начин на живот. Той и Меган присъстваха на гала вечерта Baby2Baby в Западен Холивуд, подкрепяйки организация, помагаща на майки и деца в бедност. По-късно същата вечер те празнуваха на парти с тема „Джеймс Бонд“ в чест на 70-ия рожден ден на Крис Дженър, организирано в имението на Джеф Безос в Бевърли Хилс.

Засега Хари съществува между два свята, а есето му разкрива човек, борещ се за идентичността, принадлежността и направените избори. Дали това напрежение в крайна сметка ще се разреши или ще продължи, остава под въпрос.

