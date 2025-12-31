Нов удар за Хари и Меган. Най-близкият ги напусна

Дейността и публичният образ на принц Хари и Меган Маркъл са изправени пред сериозно изпитание на фона на поредни ключови напускания в екипа им, съобщават няколко източника, запознати със ситуацията. Последният сигнал дойде с новината, че Джеймс Холт, най-дългогодишният им служител и главен изпълнителен директор на благотворителната им организация Archewell Philanthropies, се оттегля от поста си, пише "Факти".

„На практика Archewell е затворена“, коментира източник, цитиран от Page Six, след като в понеделник стана ясно, че Холт напуска ръководната си роля. Самият той обяви решението си с официално изявление, в което посочи, че след пет години в Лос Анджелис семейството му се връща в Лондон. Холт допълни, че ще предаде щафетата „с гордост и оптимизъм“, като благодари на принц Хари и Меган Маркъл за съвместната работа.

От своя страна херцогът и херцогинята на Съсекс изразиха признателност за „изключителната подкрепа“ на Холт през близо десетгодишния му ангажимент към техните каузи. По информация на техен представител той ще остане в ролята на старши съветник по филантропия и ще подпомага хуманитарните им пътувания през 2026 г.

В същото време Page Six разкрива, че дългогодишният заместник на Холт – вицепрезидентът на Archewell Шона Неп – не е щатен служител, а работи на консултантски договор. По данни на източници броят на служителите в благотворителното и продуцентското направление на Съсекс е сведен до минимум, като през последната година екипът е бил намален с между 80 и 85 процента.

Фондацията, която наскоро беше ребрандирана като Archewell Philanthropies, на практика е функционирала само с Холт и Неп. През последните месеци двойката е водила разговори за сериозни съкращения на разходите, включително и за евентуална продажба на организацията.

Напускането на Холт следва серия от раздели с други висши служители на Archewell, сред които Женевиев Рот, Кристин Ширмър и Ашли Хансен. По думите на източници, близки до процесите, обичайна практика е напускащите да бъдат обявявани като „оставащи в някаква форма“, без впоследствие да имат реална роля.

В продуцентската дейност на Съсекс остават ограничен брой кадри. Източници обаче поставят под въпрос бъдещето на екипа, ако проектът на Меган за Netflix „With Love, Meghan“ не бъде подновен за нов сезон.

Допълнително напрежение създаде и напускането на техния пиар специалист Мередит Мейнс, която работи с двойката по-малко от година и беше ангажирана с лансирането на подкаста и телевизионното шоу на Меган. През лятото Съсекс се разделиха и със заместник прессекретаря си в Лос Анджелис Кайл Булия, както и с британския си прессекретар Чарли Гипс, като още двама служители напуснаха по същото време.

Към момента представители на Хари и Меган не са отговорили на запитванията за коментар.

