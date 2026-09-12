Колумбия зави надясно: Тигъра пое властта и обяви край на преговорите с бунтовниците
Абелардо де ла Есприеля обеща твърда война с наркотрафика, строги финансови мерки и възраждане на петролния и газовия сектор
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Абелардо де ла Есприеля обеща твърда война с наркотрафика, строги финансови мерки и възраждане на петролния и газовия сектор
Кървава драма с Ан Уидекъм превръща Фараж в мъченик по пътя към властта
Лидери от ЕКР обсъждат енергетиката, разширяването на ЕС и миграцията в рамките на тридневен форум
Президентът на САЩ обвинява леви групировки за насилие срещу консерватори
Начело е Мат Шлап, близък съратник на американския президент Доналд Тръмп
Киър Стармър заяви, че страната е гласувала за промяна и е време неговата партия да я осигури
Освен че съм лидер на "Италиански братя", аз съм и лидер на европейските консерватори, каза тя
Лейбъристите се радват на подкрепа от 42,5% от гласоподавателите, а торите на 25,5%
Риши Сунак с обещание
Обсъдени бяха актуалните предизвикателства пред върховенството на правото
200 хиляди консерватори ще решат съдбата на Великобритания и партията
41% от депутатите тори гласуваха срещу лидера си преди повече от три седмици
Консервативният Християндемократически съюз с исторически загуби в 2 провинции
Страната ще бъде управлявана през следващите 5 години от правителство на консерваторите
Консерваторите имат 39 процента срещу 33 процента за лейбъристите
47% от анкетираните подкрепят консервативната партия на Борис Джонсън
Джъстин Трюдо
Уелингтън. До момента управляващата Национална партия категорично спечели за трети път парламентарните избори в страната, пишат световните медии. Тов...
Лидерът на "България без цензура" Николай Бареков от снощи е вицепрезидент на групата на консерваторите в ЕП. "Аз и колегата Ангел Джамбазки сме единс...
Лидерът на България без цензура Николай Бареков и евродепутат в групата на "Европейските консерватори и реформисти" се очаква да стане вицепрезидент н...