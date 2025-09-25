Тръмп обяви война на "левия тероризъм" в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че тази седмица ще подпише указ за

„разбиване на вътрешните терористични мрежи“,

които според него са финансирани от леви организации и подстрекават насилие срещу консерватори.

„Нестихващото насилие от страна на терористите от радикалната левица, след убийството на Чарли Кърк, трябва да бъде спряно“, написа той в социалната мрежа Трут соушъл.

Заявлението дойде в деня, когато въоръжен нападател уби един и рани двама задържани в обект на Службата за имиграционен и митнически контрол (ICE) в Далас – агенция, която е ключова за строгите му мерки срещу незаконната имиграция.

Обвинения без доказателства и скептицизъм сред експерти

Тръмп и екипът му твърдят, че заподозреният за убийството на консервативния активист Кърк преди две седмици е част от по-широко координирано ляво движение, но до момента не са представили доказателства.

Президентът често омаловажава насилието от страна на десни групировки и подчертава, че проблемът е единствено в левицата. Според експерти по вътрешен тероризъм обаче политическо насилие се наблюдава и от двата края на спектъра, а исторически повече атаки в САЩ са извършвани от крайнодесни извършители, отбелязва Ройтерс.

Законодателни ходове и политически реакции

Тръмп посочи, че е обсъдил с главния прокурор Пам Бонди възможността подобни организации да бъдат подведени под отговорност по RICO – закона, използван за борба с организираната престъпност. Демократите предупредиха, че убийството на Кърк може да се превърне в претекст за репресии срещу политическите опоненти.

Междувременно президентът вече подписа друг указ, с който обяви „Антифа“ за вътрешна терористична организация и заплаши с разследване и съдебно преследване всички, които я финансират.

„Антифа е децентрализирано движение без лидери, съставено от групи и отделни лица с рехава връзка помежду си“, напомня Лигата за борба с поругаването – американска правозащитна организация, която следи проявите на екстремизъм.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com