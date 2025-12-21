Електрически срив удари Сан Франциско

Значителна част от Сан Франциско остана без електрозахранване в събота местно време, след като мащабно прекъсване засегна големи райони на града, съобщиха местните власти и основният доставчик на електроенергия, цитирани от Ройтерс.

По данни на компанията Pacific Gas and Electric Company без ток са останали около 125 000 жители в града с население приблизително 800 000 души, което превърна инцидента в едно от най-сериозните прекъсвания на електроснабдяването в района за последно време.

Департаментът за управление на извънредни ситуации на Сан Франциско призова гражданите да използват телефон 911 само при животозастрашаващи ситуации. Властите препоръчаха да се избягват несъществени пътувания, светофарите да се третират като знак „стоп“, вратите на хладилниците и фризерите да останат затворени, а основните електроуреди да бъдат изключени, за да се предотвратят евентуални повреди при възстановяване на захранването.

Към момента няма официална информация за причините за прекъсването, както и за това кога се очаква електроснабдяването да бъде напълно възстановено.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com