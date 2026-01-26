Тръмп пуска желязната ръка в Минесота след смъртоносните стрелби

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че по-късно днес изпраща в щата Минесота своя специален представител по контрола на имиграцията Том Хоман, на фона на нарастващо обществено напрежение след втори смъртен случай при действия на федерални имиграционни агенти в Минеаполис, предаде Ройтерс.

Хоман ще пристигне в щата след стрелбата през уикенда, при която американски гражданин беше убит от служители на имиграционните власти. „Том е строг, но справедлив и ще се отчита директно пред мен“, написа Тръмп в публикация в социалните мрежи, с което допълнително нажежи политическия и обществен климат около случая.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит съобщи, че Хоман ще поеме управлението на операциите на федералната Имиграционна и митническа служба (ICE) в Минесота, докато администрацията проверява обстоятелствата около стрелбите.

В интервю за в. "Уолстрийт джърнъл" Тръмп заяви, че не изключва и крайна мярка - изтегляне на имиграционните агенти от района на Минеаполис. „В даден момент ще си тръгнем. Ние свършихме работата си, те свършиха феноменална работа“, каза президентът, без да посочи конкретни срокове.

Последният фатален инцидент е от събота, когато имиграционни агенти застреляха 37-годишния Алекс Прети. Министерството на вътрешната сигурност определи случая като нападение срещу длъжностно лице, но видеозаписи на очевидци, проверени от Ройтерс, показват, че Прети е държал телефон, а не оръжие, докато се е опитвал да помогне на други протестиращи, повалени на земята от агенти.

Първият смъртен случай е от 7 януари, когато федерален имиграционен агент застреля 37-годишната американска гражданка Рене Гуд. Според официалната версия тя се е опитала да блъсне агента с автомобила си, докато свидетели твърдят, че видеозаписи показват как жената се е опитвала да се отдалечи, преди да бъде простреляна.

Двата случая разпалиха остри реакции в Минесота и поставиха под силен обществен и медиен натиск действията на федералните имиграционни служби в САЩ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com