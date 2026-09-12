Тийнейджърка уби майка си и попита: Престъпник ли съм, след като убих само един човек?
Причината е трудно понятна
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Причината е трудно понятна
Видеа поставят под съмнение версията на имиграционните служби
Той е на 60 години и е бивш военен
Съд в Минеаполис, щата Минесота, осъди на 22,5 години затвор бившия полицай Дерек Шовин
Демонстранти влязоха в сблъсъци с полицията пред полицейски участък
Има и четирима ранени
Постът е относно безредиците в Минесота и „величае насилие“.
Резултати от кръга в НБА
На Кенсингтънския камък в Минесота намират руни на 7 века В един есенен ден на 1897 г. фермерът от щата Минесота Олаф Оман излиза на работа заедно с...