Тийнейджърка уби майка си и попита: Престъпник ли съм, след като убих само един човек?

Шокиращо престъпление разтърси американския щат Минесота, след като тийнейджърка беше обвинена в убийството на собствената си майка. След ареста си момичето отправило към разследващите въпрос, който предизвика силен обществен отзвук: „Престъпник ли съм, след като съм убила само един човек?“, съобщава vesti.bg

43-годишната Джорджина Лий Мънк е била открита мъртва в дома си в град Мейпълууд на 26 юни при проверка, извършена по сигнал. Според местните медии KSTP, KARE 11, FOX 9 и Twin Cities Pioneer Press жената е била пребита до смърт.

Разследването започнало, след като дъщеря ѝ посетила център за дневно лечение и помолила служителите да изпратят полиция в дома на майка ѝ. По данни от съдебните документи момичето заявило, че изпитва разкаяние.

След откриването на тялото тийнейджърката била установена като основен заподозрян и задържана.

По информация на разследващите съседи разказали, че отношенията между майката и дъщерята често били напрегнати. Според един от свидетелите наскоро жената била отнела телефона на момичето, което довело до нов конфликт.

По време на разпитите тийнейджърката заявила, че не е издържала повече на постоянните критики и психически натиск.

„Не беше просто ярост. Просто не можех да издържам повече. Не можех да чакам още една година на всички критики и всички манипулации, на менталния и емоционалния тормоз. Просто не можех. Беше твърде много“, цитира думите ѝ Twin Cities Pioneer Press.

Срещу момичето е повдигнато обвинение за убийство от втора степен. Засега не е известно дали е признала вината си, както и дали вече има адвокат, който да я представлява.

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