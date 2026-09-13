Тийнейджърка уби майка си и попита: Престъпник ли съм, след като убих само един човек?
Причината е трудно понятна
Следете всички новини, анализи и коментари за Тийнейджърка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Причината е трудно понятна
Краде коли и пребива хора, за да се хареса на социалните мрежи
Ранените са на 15 години
Велосипедистката е с фрактура на черепа, счупени кости на подмишницата и бедрото
Четирима са простреляни, стрелецът не е заловен
Делото срещу Мария Гиздева, тогава тийнейджърка, която уби 62-годишния старозагорец Богдан Динев при опит за изнасилване, влиза в съда след близо 3 го...
13-годишно момиче е направило опит за самоубийство. Инцидентът е станал в брациговското село Бяга, съобщи "Фокус". Тийнейджърката е погълнала голямо...
Непълнолетно момиче от гърменското село Дъбница катастрофира посред нощ с лек автомобил „Ауди". Добрата новина е, че няма тежко пострадал след каскада...
Тийнейджърка заби колата си в електрически стълб. Инцидентът е станал в центъра на Пловдив. 19-годишната шофьорка е употребила алкохол. При проверка...
15-годишната Цветослава К. е скочила от втория етаж на училището в село Ново село, съобщиха от областната дирекция на МВР във Видин. Инцидентът станал...
Монтана. Двама нелегални, които живеели като семейство, са разкрити, съобщиха от областната дирекция на МВР в Монтана. Биляна Петрова, на 15 години, о...
Бургас. Страховита кълбовидна мълния порази тийнейджърка, която спяла в леглото си. Необичайният инцидент е станал в сряда следобяд в частен дом в руе...
Арканзас. Тийнейджърка намери почти 4-каратов диамант в парка „Картерът на диамантите" и стана негов законен притежател. Това съобщава БНР. 14-годишн...