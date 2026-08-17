Китай строи гигантски самолет. Ще вози над 800 пътници!

Китай показа проект за пътнически самолет, който изглежда по-скоро като гигантски бомбардировач от бъдещето. Машината е замислена като „летящо крило“ и трябва да превозва над 800 пътници, без традиционното разделение между фюзелаж, крила и опашка. Проектът е разработен от Китайския център за изследвания и разработки в областта на аеродинамиката - CARDC, съобщи South China Morning Post. Засега пълноразмерен самолет няма - учените изпитват умален модел в аеродинамичен тунел.

85 метра от край до край

Ако бъде построена в сегашния си вид, машината ще бъде широка около 85 метра и дълга 43 метра. Това означава необичайни пропорции - самолетът ще е почти два пъти по-широк, отколкото дълъг, а размахът му ще бъде приблизително 1,6 пъти по-голям от този на американския стелт бомбардировач B-2 Spirit. Проектираната скорост е около 0,8 Маха - близо до скоростта, с която летят днешните големи пътнически самолети.

При „летящото крило“ почти цялото тяло на самолета участва в създаването на подемна сила. Вместо дълъг цилиндричен фюзелаж със закрепени към него крила и опашка, конструкцията представлява една широка аеродинамична форма. Според аеродинамика Ли Йонгхонг това позволява високо съотношение между подемна сила и съпротивление и по-малко индуцирано съпротивление, което потенциално означава по-голям обсег и по-нисък разход на енергия.

Първо трябвало да побира само 250 души

Още по-любопитно е как проектът е нараснал. Първоначално китайските специалисти разработвали вариант за около 250 пътници, но по-късно концепцията била увеличена до над 800 места като част от по-голямата китайска програма за широкофюзелажни самолети.

Това поставя машината в размерен клас, който днес практически няма аналог сред новите разработки. Airbus A380 остава най-големият пътнически самолет в експлоатация и е сертифициран за максимум 853 души, макар обичайните му конфигурации да са с доста по-малко места. Размахът на A380 е 79,8 метра - по-малък от планираните 85 метра на китайското „летящо крило“.

Засега гигантът се побира в лаборатория

Впечатляващите размери обаче съществуват само на чертожната дъска. В аеродинамичния тунел CARDC използва модел в мащаб 1:52 - дълъг около 80 сантиметра и с размах приблизително 1,6 метра. Именно чрез него учените проверяват поведението на необичайната конструкция при различни режими на въздушния поток.

Според изследователския екип досегашните тестове потвърждават добрите аеродинамични характеристики на конфигурацията. Проектът все още няма публично обявено име и няма посочен срок кога - или дали - ще бъде построен пълноразмерен прототип. South China Morning Post го определя като част от проучванията на Китай на „радикални аеродинамични конфигурации“.

Китай вече мисли и отвъд C919

Зад разработката стои CARDC - държавен институт, участвал и в работата по китайския пътнически C919 и военния транспортен Y-20. Пекин паралелно развива и широкофюзелажния C929, планиран за около 280 пътници, чийто първи полет се очаква около 2030 г.

В китайските разработки присъства и проектът C949 за бъдещ свръхзвуков пътнически самолет. На този фон гигантското „летящо крило“ остава най-експерименталната идея - проект без построен самолет, който засега трябва да докаже в аеродинамичния тунел, че необичайната форма може един ден да бъде превърната в машина за стотици пътници.