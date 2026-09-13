Китай строи гигантски самолет. Ще вози над 800 пътници!
Машината няма класически фюзелаж и ще бъде широка цели 85 метра
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Машината няма класически фюзелаж и ще бъде широка цели 85 метра
При възможност е желателно да имате вече готов проект
Очаква се той да бъде изграден до 2030 година
Близо 720 хил. лв. ще бъдат платени за надзорната дейност
Националната компания "Стратегически инфраструктурни проекти" обяви процедура за избор на супервайзор за проектирането на първия етап от магистрала "Х...
Да удължат срока на публично-частното партньорство до 99 г., предлага Иван Данов