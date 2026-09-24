30 метра червен килим за Си във Вашингтон. Тръмп го посрещна лично

Китайският президент Си Цзинпин пристигна във Вашингтон за тридневно държавно посещение, започнало със знаков жест от Доналд Тръмп. Американският президент лично посрещна китайския лидер на военната база "Андрюс", часове след като Вашингтон и Пекин договориха удължаване на търговското примирие до 10 януари. Предстои среща на върха, която ще засегне не само митата, но и изкуствения интелект, Тайван, критичните суровини и големите международни конфликти.

Снимка: Асошиейтед прес

Тръмп слезе до самолета

Посрещането на Си беше организирано с пълни държавни почести. В основата на стълбата на китайския самолет беше разгънат близо 30-метров червен килим, а Тръмп и първата дама Мелания Тръмп посрещнаха лично Си и съпругата му Пън Лиюан. Церемонията включваше почетен караул, националните химни на двете държави, 21 артилерийски салюта и прелитане на американски военни самолети. Китайското външно министерство посочи, че Тръмп е определил посещението като събитие, привлякло световното внимание, и е заявил, че очаква задълбочени разговори със Си.

Снимка: Асошиейтед прес

Визитата е първото държавно посещение на Си в Съединените щати от 11 години. Тя е и продължение на интензивния личен дипломатически контакт между двамата лидери след посещението на Тръмп в Китай през май.

Търговското примирие получи още два месеца

Малко преди пристигането на китайския президент финансовият министър Скот Бесънт обяви, че САЩ и Китай са се договорили да удължат до 10 януари търговското примирие, което трябваше да изтече на 10 ноември. Споразумението ограничава част от митата и въздържа двете страни от нови търговски ограничения, докато преговорите продължават.

Бесънт не изключи възможността сегашната договореност да се превърне в по-широко споразумение. Допълнителното време ще позволи разговорите да продължат и покрай предстоящите международни срещи в Китай през ноември и във Флорида през декември. Преди визитата той проведе два кръга преговори с китайския вицепремиер Хъ Лифън, включително по търговията, критичните минерали и изкуствения интелект.

Снимка: Асошиейтед прес

Трябва да бъдем партньори

Още при пристигането си Си отправи послание за сътрудничество между двете най-големи икономики в света. „Китай и САЩ трябва да бъдат партньори, а не съперници“, заяви китайският президент в писменото си обръщение. Той добави, че националното възраждане на Китай и лозунгът на Тръмп „Да направим Америка отново велика“ могат да вървят едновременно и двете страни да допринасят за успеха една на друга.

Пекин говори за изграждане на отношения, в които сътрудничеството да преобладава, конкуренцията да остава в определени граници, а различията да могат да бъдат управлявани. Си заяви, че очаква задълбочен разговор с Тръмп по големите въпроси в двустранните отношения и международната обстановка.

Снимка: Асошиейтед прес

Тайван, Иран и изкуственият интелект на масата

Търговията остава основната икономическа тема, но дневният ред е далеч по-широк. Вашингтон и Пекин вече започнаха отделен диалог за рисковете от изкуствения интелект и механизъм за уведомяване при сериозни инциденти. Наред с това отношенията между двете сили продължават да се пресичат с въпросите около Тайван, американско-китайската технологична конкуренция и ситуацията около Иран.

Снимка: Асошиейтед прес

Същинските разговори между Тръмп и Си са предвидени в Белия дом, където китайският президент ще бъде посрещнат с официална церемония. Вечерта програмата включва държавна вечеря, а сред поканените са водещи представители на американския технологичен бизнес. Така Вашингтон и Пекин влизат в нов кръг от отношенията си с временно успокоен търговски фронт, но с множество стратегически въпроси, по които предстоят трудни договорки.