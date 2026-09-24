Ердоган отвори нова врата към Армения. Пашинян получи покана за Анталия

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и арменският премиер Никол Пашинян дадоха нов тласък на постепенното размразяване на отношенията между Анкара и Ереван. На срещата си в Ню Йорк двамата поставиха акцент върху търговията, транспортните връзки и изпълнението на вече постигнатите договорености.

Ердоган подкрепи продължаването на процеса и приветства стъпките между Армения и Азербайджан към траен мир. Разговорът показа, че Турция се стреми да превърне политическия диалог с Армения в практически икономически и транспортни връзки.

Положителният импулс трябва да продължи

Срещата се проведе в Турския дом в Ню Йорк в рамките на 81-ата сесия на Общото събрание на ООН. Според Дирекцията по комуникациите на турското президентство Ердоган е подчертал, че Анкара подкрепя нормализирането на отношенията с Армения в областта на двустранната търговия и транспорта и смята за важно запазването на набраната положителна динамика. Турският президент е бил придружен от външния министър Хакан Фидан.

Ердоган е приветствал и взаимните стъпки на Азербайджан и Армения в мирния процес. Той е подчертал, че засиленото сътрудничество между Турция и Армения при международни прояви може да подпомогне нормализацията и е поканил Пашинян на лидерската среща на COP31, която ще бъде организирана в Турция.

От дипломатически жестове към реални връзки

Арменската страна добави още един важен детайл към разговора. Ердоган и Пашинян са обсъдили необходимостта от разширяване на търговско-икономическите отношения, преки контакти между бизнесите на двете страни и съвместното възстановяване на историческия мост Ани. Те са разговаряли и за отключването на регионалните транспортни връзки и проекта TRIPP, който трябва да подобри свързаността в Южен Кавказ.

Зад политическите послания вече стоят и конкретни стъпки. На 28 април Турция и Армения проведоха в Карс заседание на съвместната работна група за възстановяване и повторно пускане на железопътната линия Карс-Гюмри, прекъсната от десетилетия. Двете страни определиха бързото й възстановяване като важно за регионалните транспортни връзки.

На 11 май Анкара съобщи и че бюрократичната подготовка за започване на пряка търговия между Турция и Армения е приключила, докато техническата работа по отварянето на сухопътната граница продължава. Турското външно министерство обвърза тези стъпки с възможността за по-широко икономическо сътрудничество в Южен Кавказ.

Мирът с Азербайджан променя картината

Тъкмо подобряването на отношенията между Ереван и Баку създава по-благоприятна среда и за турско-арменското сближаване. На срещата в Ню Йорк Ердоган и Пашинян са изразили увереност, че мирът между Армения и Азербайджан може да има значителен ефект върху икономическото и транспортното сътрудничество в целия регион.

За Ердоган процесът дава възможност Турция да участва пряко в пренареждането на регионалната свързаност - чрез границата с Армения, железницата Карс-Гюмри, търговските маршрути и по-широките транспортни коридори. Засега обаче нормализацията остава процес в развитие и ключови практически стъпки, включително пълното отваряне на границата, все още предстоят.