Заряза заплата от 75 000 долара и заживя в Йелоустоун за 96 долара на месец

Зоуи де ла Пас прекарва години в изграждането на стабилен живот в Чикаго. Работи като машинен конструктор в инженерна компания, печели около 75 000 долара годишно и спокойно си позволява да дели апартамент в града със съквартирант.

Има обаче един проблем – работата не ѝ носи никакво удовлетворение.

Промяната започва през 2024 г., когато отива на гости на свой приятел, който работи в националния парк „Йелоустоун“.

„Тогава осъзнах, че животът е твърде кратък и че съм много нещастна в корпоративната си работа“, разказва 26-годишната Зоуи пред CNBC Make It.

Природата в парка я пленява, но не само тя. Впечатляват я свободата и гъвкавостта, които сезонната работа дава на нейния приятел. Зоуи решава да намери начин да превърне подобен живот в реалност и за себе си.

От инженерството към шевната машина

В началото на 2026 г. тя започва да търси по-практична и творческа работа в Йелоустоун. Така попада на обява за шивач, чиято задача е да поправя униформите на служителите в целия парк.

Работата се оказва точно по мярка за нея.

Още като тийнейджър Зоуи се занимава с косплей и сама изработва костюми. По-късно натрупва професионален опит, като работи по сценичните костюми на танцьорите от турнето на The Weeknd.

Затова не се колебае, когато се появява възможността да превърне шиенето в основна работа.

Днес Зоуи получава 19,25 долара на час и работи по 40 часа седмично, от понеделник до петък, за Xanterra Travel Collection – частна компания за хотелиерство и управление на паркови обекти, която стопанисва хотели, ресторанти, туристически услуги и други дейности в Йелоустоун.

Живее за 96 долара на месец

Една от най-големите промени е цената на жилището.

Зоуи живее в общежитие в Мамът Вилидж в Йелоустоун и плаща само 96 долара на месец. Сумата се удържа автоматично от заплатата ѝ.

Срещу тези пари тя получава стая, която може да бъде споделяна от до трима души, интернет и всички комунални услуги. Баните, пералните помещения и общите пространства са споделени.

Работният ѝ ден започва с 15-минутно пътуване с автобус до базата в Гардинър, щата Монтана.

През деня тя пришива нашивки, поправя тик-так копчета и сменя обикновени копчета и ципове по униформите на хиляди служители – от камериерки и охранители до туристически водачи.

Доходите ѝ вече са по-ниски от тези в Чикаго, но Зоуи не съжалява.

„За мен тази размяна наистина си заслужава, защото мога да живея на едно от най-красивите места в света“, казва тя.

И останалите разходи са по-ниски

Разходите ѝ за храна и ежедневен живот също са значително по-ниски, отколкото в големия град.

Има и още едно предимство – когато приятели или роднини идват да я посетят, могат да отседнат в парка срещу само 5 долара на вечер.

Зоуи определя себе си като „градско момиче“. Прекарва по-голямата част от живота си в Средния запад на САЩ, но сега усещането ѝ за света е различно.

„Наистина чувствам, че съм свързана с природата и живея заедно с нея, а не че съм някакво отделно същество извън природата, което само от време на време решава да се докосне до нея“, разказва тя.

В свободното си време Зоуи се възползва от безплатни или евтини занимания – язди кон, ходи на групови преходи и предприема еднодневни пътувания. Едно от тях е до родеото в Коди, щата Уайоминг.

„Това, че съм тук, промени живота ми“, казва тя.

А след Йелоустоун?

Сезонният договор на Зоуи изтича в края на септември. Какво ще прави след това, все още не е решила.

Вече разглежда няколко възможности за работа като шивач по филмови продукции и концерти в Лос Анджелис, както и предложения за изработка на костюми в Ню Йорк.

Промяната от началото на годината все още ѝ изглежда почти невероятна.

„Страшно е да си помисля, че преди по-малко от шест месеца работех корпоративната си работа, че влизах с пропуска си, а сега въпросът е: Какво следва?“, казва Зоуи.

Едно обаче вече знае със сигурност.

„Независимо къде ще се озова, знам, че работата, която ще върша, ще продължи да ме държи зад шевната машина“, казва тя.

„Вълнувам се от това, което предстои.“