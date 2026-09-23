Тръмп защити Израел от трибуната на ООН, Макрон попадна под остри критики

Президентът Доналд Тръмп предложи рязък контрапункт на поредица от световни лидери, които критикуваха Израел или поставяха на една плоскост терористичните атаки на „Хамас“ от 7 октомври и последвалия отговор на Израел. Междувременно изказване на един от световните лидери за „Хамас“ предизвика остри реакции.

Газа доминира първия ден от Общото събрание на ООН във вторник въпреки прекратяването на огъня. Световни лидери обвиниха Израел, че продължава да разселва палестинци и да подкопава перспективите за мир.

Френският президент Еманюел Макрон обвини Израел в нарушаване на правата на палестинците на Западния бряг, постави под въпрос основанията за действията му и направи изказване, преведено като:

„Хамас никога не е действал на Западния бряг.“

Израелският посланик в ООН Дани Данон оспори думите на Макрон за присъствието на „Хамас“ на Западния бряг.

„Френският президент Еманюел Макрон заяви от трибуната на ООН, че „Хамас“ „никога не е действал“ в Юдея и Самария. Само преди два дни там беше убит френски гражданин“, написа Данон в X.

„Г-н президент Еманюел Макрон, напишете си домашното, преди да поучавате Израел. Проверете фактите“, добави той.

Потърсен от Fox News Digital за уточнение на думите на Макрон, говорител на френското външно министерство заяви:

„Президентът искаше да каже, че „Хамас“ не управлява Западния бряг. Следователно думите му не трябва да бъдат тълкувани погрешно.“

Американският посланик в Израел Майк Хъкаби също реагира, като препубликува позиция на израелския министър по въпросите на диаспората и борбата с антисемитизма Амихай Шикли.

„Трудно е да си представим реч пред ООН, която да е по-откъсната от реалността от тази на Макрон“, написа Хъкаби и добави, че Шикли „поправя фактите“.

„Хамас е зло и бедствие и е убивал невинни американски граждани“, заяви още американският дипломат.

В публикацията на Шикли се твърди, че от 1990 г. „Хамас“ е извършил повече от 80 смъртоносни терористични нападения, произхождащи или ръководени от Юдея и Самария, при които са били убити повече от 350 израелски цивилни. Юдея и Самария е наименование, използвано и за Западния бряг.

Макрон: Ситуацията е срамна

Френският президент обвини Израел и в нарушаване на правата на палестинците на Западния бряг и в подкопаване на суверенитета на съседен Ливан. По думите му села в южната част на страната са били „изравнени със земята“.

Макрон постави под въпрос и доколко международната общност може убедително да признава палестинска държава, ако същевременно не предприема действия заради ситуацията в Газа.

„Някои твърдят, че мирът е постигнат“, каза той и определи ситуацията като „срамна“.

Тръмп: Иран никога няма да има ядрено оръжие

Доналд Тръмп от своя страна повтори от трибуната на ООН позицията си:

„Иран никога няма да има ядрено оръжие.“

Американският президент заяви, че режимът на аятолах Али Хаменей е приветствал атаките от 7 октомври като „услуга за човечеството“, докато през последните месеци, по думите на Тръмп, са били убити хиляди ирански граждани.

„Само си представете подобен отвратителен режим, който, ако получи възможност, извършва мащабни терористични атаки, защитен от ядрен щит. Това беше реалността, пред която трябваше да се изправим – реалност, която твърде много хора предпочитаха да пренебрегват“, заяви Тръмп.

Той отправи критики и към държави и предишни американски лидери, които според него не са помогнали за неутрализирането на иранската заплаха.

„Да ги тласна ли към ада без никакъв шанс за оцеляване и без надежда за бъдещо величие или за бъдещите поколения?“, попита Тръмп.

След това той изрази очакване за възможно споразумение:

„Но вярвам, че ще постигнем сделка веднага след изборите.“

Според него Иран изчаква да види дали републиканците ще запазят контрола си над Конгреса. Тръмп отбеляза, че самият той не участва в тези избори.