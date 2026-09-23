Белия дом разтила червен килим пред Си Цзинпин - невиждано посрещане!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме тази седмица във Вашингтон китайския лидер Си Цзинпин. В дневния ред на ръководителите на двете световни сили ще бъдат теми от изкуствения интелект и търговията до Тайван.

Очаква се в сряда Тръмп лично да посрещне Си във военновъздушната база „Андрюс“. В четвъртък в Белия дом ще се състои официалната церемония по посрещането му, която ще включва прелитане на военни самолети и участието на близо 500 военнослужещи.

Това е първото държавно посещение на Си Цзинпин в САЩ от малко по-малко от десетилетие и третата му среща с Тръмп, откакто американският президент започна втория си мандат.

Допълнителна тежест на визитата придава фактът, че постигнатото миналата година търговско споразумение между САЩ и Китай трябва да изтече през ноември.

Търговското примирие беше договорено през октомври 2025 г., когато Тръмп и Си се срещнаха в Южна Корея. Вашингтон тогава спря планираното рязко увеличение на митата върху китайски стоки, а Пекин отстъпи от ограниченията върху износа на редкоземни елементи, които са от критично значение за промишлеността.

Експертите очакват по време на предстоящото държавно посещение да бъде направено някакво съобщение за евентуално удължаване на това споразумение.

Визитата на Си във Вашингтон ще продължи до петък и ще бъде съпроводена с пищен церемониал – официални вечери, частни обиколки и различни представления.

Дейвид Сакс, експерт по Азия в Съвета по международни отношения, определя планираното от Тръмп посрещане като „наистина безпрецедентно“.

„От посрещането на Си Цзинпин във военновъздушната база „Андрюс“ до прелитането на самолети в негова чест – подобно нещо не се предоставя на нито един съюзник на САЩ, камо ли на противник като Китай“, казва Сакс.

„Това е доста, доста изумително“, допълва той.

Митата и търговията – една от големите теми

Очаква се Тръмп да постави редица въпроси по време на разговорите си със Си, като сред основните ще бъдат митата и търговските отношения.

Американският президент отдавна критикува търговския дефицит на страната си с Китай. Според последните данни на Бюрото за преброяване на населението на САЩ той възлиза на повече от 91 млрд. долара.

В същото време китайският износ на редкоземни елементи за САЩ е намалял въпреки споразумението, постигнато през октомври миналата година.

Американски и китайски представители проведоха търговски преговори във вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН, но не успяха да постигнат съществен напредък преди посещението на Си, съобщават пред BBC няколко източници.

Разговорите са били съсредоточени върху търсенето на възможности за споразумение по въпроси, които не са свързани с митата, както и върху износа на селскостопанска продукция.

Очаква се американските преговарящи да продължат разговорите с китайските си колеги във Вашингтон в сряда след пристигането на Си.

Изкуственият интелект се изкачва до върха на дневния ред

Друга вероятна основна тема между Тръмп и Си е изкуственият интелект.

Дейвид Файърстийн от Bush China Foundation заявява, че темата „бързо се е изкачила към върха на дневния ред“ преди посещението.

Китай и САЩ се конкурират в надпревара, която вече е определяна като „въоръжаване с изкуствен интелект“.

След поредица от нашумели инциденти, свързани със сигурността на новата технология, натискът върху администрацията на Тръмп да регулира AI и да забави развитието му нараства.

Сенаторът Бърни Сандърс написа тази седмица в X:

„В името на цялото човечество Тръмп и Си трябва НЕЗАБАВНО да договорят споразумение за спиране на AI и забрана на суперинтелекта, преди да е станало твърде късно.“

Бившият съветник на Тръмп в Белия дом Стив Банън и някои републиканци в Конгреса също предупреждават за опасностите, които може да донесе изкуственият интелект.

Самият Тръмп засега е резервиран към подобни ограничения. Той разглежда технологията като жизненоважна за американската икономика и като едно от основните бойни полета в глобалната борба за влияние.

За президента победата над Китай в надпреварата за изкуствен интелект е основна цел.

„Който спечели AI, печели“, заявява Тръмп.

Според Файърстийн Тръмп и Си вероятно ще обсъдят и възможности за сътрудничество в областта на изкуствения интелект.

В неделя американският министър на финансите Скот Бесент се срещна с китайския вицепремиер Хъ Лифън и заяви, че двамата са провели „много успешни“ разговори по въпросите на търговията и AI.

Експертите, с които BBC разговаря, обаче не очакват големи пробиви по отношение на изкуствения интелект или останалите спорни въпроси по време на поредицата от срещи между Тръмп и Си тази седмица.

Тайван остава един от най-трудните въпроси

Има и още една тема, която от години е източник на дипломатическо напрежение – Тайван.

Конгресът на САЩ е одобрил оръжейна сделка за Тайван на стойност няколко милиарда долара, която все още очаква подписа на Тръмп. Засега президентът се въздържа да я подпише, тъй като разглежда въпроса като средство за преговори с Китай.

Китай отдавна заявява намерението си да постигне „обединение“ със самоуправляващия се Тайван и не изключва употребата на сила.

Според Файърстийн Си вероятно ще поиска от Тръмп или да се ангажира с по-дълго отлагане на оръжейната сделка, или да намери начин тя изобщо да не бъде осъществена.

Подобно на Тръмп, Си също е изправен пред икономически трудности у дома и се очаква да използва посещението, за да обсъди възможностите за задълбочаване на търговските отношения между САЩ и Китай.

За Тръмп обаче това създава потенциален политически проблем. Част от членовете на кабинета му и неговите поддръжници гледат на Китай с дълбоко подозрение.

През септември американският министър на транспорта Шон Дъфи изпрати писмо до Ford Motor Company, в което призова компанията да прекъсне връзките си с Китай заради опасения, свързани с националната сигурност и защитата на американските работни места.

Тръмп залага на личния контакт със Си

Независимо от очевидните препятствия пред сключването на нови споразумения между САЩ и Китай, едно е ясно – Тръмп смята личния контакт със Си Цзинпин за изключително важен.

„Тръмп е взел решение, че независимо от всичко не трябва да имаме конфронтационни отношения с Китай“, казва Стивън Орлинс, президент на Националния комитет за отношенията между САЩ и Китай.

„Той вярва, че колкото по-често той и президентът Си се срещат, толкова по-малко конфронтационни ще бъдат тези отношения“, продължава Орлинс. „И е прав.“