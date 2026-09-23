Вашингтон вижда друг финал за войната в Украйна. Ето къде ще свърши

Войната между Русия и Украйна няма да приключи със смазваща военна победа на едната страна над другата. Краят й ще дойде чрез преговори и договореност - такава оценка направи държавният секретар на САЩ Марко Рубио в момент, когато Вашингтон отново засилва дипломатическите усилия между Москва и Киев. Думите му идват непосредствено след срещата на Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Ню Йорк, на която бе обсъдена възможност поне за взаимно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.

Тази война няма да има победител

В интервю за радиостанция WABC Рубио заяви, че според него продължаването на бойните действия не носи полза на нито една от страните. „Тя със сигурност вреди на Украйна и е пагубна за Русия. Те не се справят добре в тази война - това е факт. Така че прекратяването й би било абсолютно разумно“, каза американският държавен секретар.

Той обаче призна, че във външната политика логичното решение невинаги се реализира бързо. „В подобни въпроси това, което изглежда логично, невинаги се случва“, подчерта Рубио.

Според него в момента страните все още не са достигнали до споразумение, което да сложи край на войната. Въпреки това той е убеден, че именно преговорите ще бъдат начинът, по който конфликтът в крайна сметка ще приключи.

Няма да има смазваща военна победа

Най-силното послание на Рубио бе оценката му за възможния военен финал. „Тази война някой ден ще приключи именно чрез преговори и постигане на споразумение. Тя няма да приключи с някаква смазваща военна победа на едната или другата страна. Ще приключи с договореност“, заяви той.

Според държавния секретар въпросът е колко още време ще мине до този момент и каква ще бъде цената. „Колкото по-скоро това стане, толкова по-малко хора ще загинат и толкова по-малко разрушения ще има“, каза Рубио.

Това е едно от най-категоричните публични изявления на висш представител на администрацията на Тръмп за начина, по който Вашингтон вижда възможния край на войната - не чрез пълна капитулация на едната страна, а чрез политическа договореност.

Тръмп ще продължи опитите

Рубио даде ясно да се разбере, че Доналд Тръмп няма намерение да прекратява посредническите усилия, въпреки досегашните трудности.

„Президентът заяви, че ще продължим да бъдем готови - където и да се появи възможност да променим ситуацията към по-добро и да преодолеем разногласията между тези две страни, президентът е готов да го направи. И ние ще продължим да опитваме“, каза държавният секретар.

Посланието идва след срещата между Тръмп и Зеленски в Ню Йорк на 22 септември. След нея украинският президент заяви, че Киев е готов на взаимно енергийно примирие - Украйна да прекрати ударите по руски енергийни обекти, ако Русия спре атаките срещу украинската електроенергийна, отоплителна и водоснабдителна инфраструктура. Американската страна трябва да предаде предложението на Москва. Към 23 септември няма потвърдено споразумение.

Първа стъпка може да бъде енергийното примирие

Точно тази идея може да се превърне в тест дали изобщо има пространство за по-широки преговори. Киев настоява всяко прекратяване на ударите да бъде взаимно, а не едностранно. Зеленски подчерта, че Тръмп не е поискал Украйна сама да прекрати атаките срещу руските петролни рафинерии.

В същото време дипломатическият процес остава труден. Русия и Украйна продължават бойните действия и въздушните удари, а позициите им по ключови въпроси остават раздалечени. Вашингтон едновременно търси възможност за преговори и увеличава икономическия натиск върху Москва - през септември Камарата на представителите прие нов пакет санкции, насочен към руския енергиен и отбранителен сектор.

Вашингтон променя фокуса към въпроса „как“ да свърши войната

Думите на Рубио са важни и по друга причина. Те изместват разговора от въпроса дали войната ще приключи чрез преговори към въпроса каква договореност би могла да бъде приемлива за двете страни.

Американският държавен секретар не посочи как трябва да изглежда евентуалното споразумение, не очерта териториални компромиси и не заяви какви гаранции за сигурност би получила Украйна. Именно тези въпроси остават сред най-трудните.

Затова думите му не означават, че мирът е близо. Те показват по-скоро начина, по който администрацията на Тръмп оценява стратегическия край на конфликта - че нито Москва, нито Киев ще постигнат пълна военна победа и в определен момент ще трябва да седнат на масата за преговори.

А ключовият въпрос вече е не само дали това ще се случи, а кога и при какви условия.