Турция и САЩ с ключово споразумение! Нова ядрена сделка

Турската държавна компания за ядрена енергетика и Американската агенция за търговия и развитие (USTDA) сключиха споразумение за безвъзмездно финансиране на проучване за навлизането на малки модулни реактори и ядрени технологии от четвърто поколение в Турция.

Документът беше подписан в „Турския дом“ в Ню Йорк от генералния директор на турската компания Неджати Ямач и заместник-директора на USTDA Томас Харди, в присъствието на министъра на енергетиката и природните ресурси Алпарслан Байрактар.

Проектът с бюджет от близо 2 милиона долара ще се финансира от USTDA, а техническият анализ ще продължи поне една година. Експертите ще оценят девет конкретни разработки - четири модела на малки модулни реактора от американски компании и пет проекта за реактори от четвърто поколение. Оценката ще обхване техническите параметри, разходите, безопасността, веригите за доставки, правната рамка и потенциалните площадки за изграждане.

Енергийният министър Алпарслан Байрактар подчерта, че инициативата е ключова стъпка към постигането на нетни нулеви емисии до 2053 г., диверсификацията на енергийния микс и ограничаването на зависимостта от внос на ресурси. Той допълни, че споразумението надгражда Меморандума за стратегическо сътрудничество в гражданската ядрена енергетика, подписан между Анкара и Вашингтон през септември 2025 г.

Към момента Турция изгражда първата си АЕЦ „Аккую“ в провинция Мерсин съвместно с руската държавна корпорация „Росатом“. Проектът предвижда четири реактора, като пускът на първия блок се очаква в края на 2026 г., а търговската му експлоатация - през 2027 г. Страната планира и други две големи централи - в Синоп и Тракия, за които все още се търсят технологични партньори.

От турска страна уточняват, че новото проучване за малки модулни мощности има проучвателен характер и отпускането на гранта не обвързва страната с последваща покупка или строеж.