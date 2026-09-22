Топ туристическите дестинации извън ЕС. Една е до България

Макар че светът е по-отворен от всякога, европейците продължават да залагат на познатото, когато планират своите ваканции. Данните на Евростат за 2024 г. разкриват, че едва 8% от всички пътувания на жителите на ЕС са били до дестинации извън границите на Съюза, като най-предпочитани сред тях остават Обединеното кралство, Турция и Швейцария.

Домашният уют продължава да доминира – цели 71% от туристическите маршрути не преминават държавните граници и остават в рамките на собствената страна. Когато все пак прекосяват граница, европейците залагат на доказани класики: Италия и Испания са категоричните лидери в ЕС, като привличат съответно 10,7% и 10,4% от всички чуждестранни пътувания.

Близостта се очертава като ключов фактор при избора на дестинация. Пътуванията отвъд границите на европейския континент формират скромните 13,1% от визитите в чужбина. Африка привлича 4,5% от европейските пътешественици, Азия следва плътно с 4,2%, а Северна и Южна Америка вземат общ дял от 4,1%.

Финансовото изражение на тази силна страст към пътуванията обаче остава внушително – общите разходи за туризъм на европейците са достигнали грандиозните 618 милиарда евро.