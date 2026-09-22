Тръмп с историческа реч в ООН: Америка се завърна, по-силна е от всякога

Историческа реч произнесе американският президент Доналд Тръмп пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк днес. Америка се завърна и е по-силна днес от всякога, каза президентът Тръмп. Преди това той директно се обърна към Владимир Путин и го призова да прекрати войната срещу Украйна. На въпрос какво послание отправя към руския президент, Тръмп отговори: „Сложи край на войната!“, предаде Ройтерс.

В речта си пред Общото събрание на ООН Тръмп представи страната си като най-могъщата държава в света и свърза това с действията на своята администрация в областта на сигурността, икономиката и технологиите.

В речта си той отчете редица икономически и политически успехи след завръщането си в Белия дом и защити действията на администрацията си по отношение на сигурността и границите.

Америка се завърна

В началото на изказването си Тръмп заяви, че за него е чест да посрещне света в Съединените щати в годината, когато страната отбелязва 250 години от обявяването на независимостта си.

„Америка се завърна и страната ни е по-силна от всякога. Икономиката ни е обект на завист, армията ни е най-силната в света, технологията ни е уникална сама по себе си, енергията ни захранва света. Америка и влиянието ѝ се разрастват, държавата ни е по-добре от всякога и бъдещето ни е по-светло отвсякога“, заяви американският президент.

Тръмп представи като успехи на своята администрация икономическите показатели, сигурността по границите, спада на престъпността, заетостта и развитието на туризма.

„Целият свят е повдигнат от богатството, силата и инерцията на енергичните и много мощни Съединени американски щати“, каза той.

„Докато някои говореха, аз действах“

В речта си Тръмп постави акцент върху действията на своята администрация, противопоставяйки ги на това, което определи като празни обещания.

„Докато някои говореха, аз действах. Докато някои говореха за мир, аз го направих. Докато някои игнорираха заплахи, аз се изправих пред тях. Докато други говореха за смелост, Америка я показа. Докато някои обещаваха сила, аз я използвах, за да направя Съединените щати най-силната държава в света“, заяви американският президент.

Иран и ядрената програма

Значителна част от изказването на Тръмп беше посветена на Иран. Той припомни терористичните атаки в САЩ от 11 септември 2001 г. и направи паралел с нападението на „Хамас“ срещу Израел от 7 октомври 2023 г.

Американският президент заяви, че вследствие на операцията на САЩ срещу Иран са били сериозно засегнати военните способности на страната.

„Благодарение на операцията ни срещу Иран всички техни кораби са потопени. Заличена е въздушната отбрана, техните радари, производството на ракети и дронове, икономиката, а единственото, което е останало, е инфлацията в страната им“, каза Тръмп.

По думите му пред Вашингтон стои избор между постигането на споразумение с Техеран и продължаването на военния натиск.

„Имам решение, което да взема. Дали да се направи сделка с Иран, която да възвърне мощта им и да им позволи да реконструират всичко наново, превръщайки се в една от най-силните държави в региона, или да закарам Иран в Ада без шанс за оцеляване и надежда. Вярвам, че ще направим сделка след изборите“, заяви американският президент.

Тръмп беше категоричен и по отношение на ядрената програма на Техеран: „Иран никога няма да има ядрено оръжие“.

Според него САЩ са спрели стремежа на Иран да разработи ядрено оръжие, прикрито зад щит от балистични ракети. „Ако беше успял, този зъл режим щеше да има свободата да разпространява терор и смърт завинаги“, добави той.

След думите му последваха аплодисменти. Тръмп отхвърли и твърденията, че американските военни запаси са на изчерпване.

„Страхливците и предателите ще кажат, че мунициите ни свършват, но това не е вярно. Имаме повече муниции, отколкото сме си мислили, че можем да използваме“.

Южна Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е готов да използва „военна сила“, ако е необходимо, за да защити американските интереси и влиянието на страната в Южна Америка.

„САЩ повече няма да позволят заплахи срещу интересите им да бъдат вкоренени където и да било в Западното полукълбо“, заяви Тръмп. „Ако е необходимо, ще използваме нашата несравнима военна сила, за да защитаваме жизненоважните национални интереси на САЩ“, добави американският президент.

1,5 трилиона долара за въоръжение

По думите му през последните 12 месеца Съединените щати са инвестирали във въоръжените сили повече средства, отколкото когато и да било преди. Той посочи, че през настоящия мандат сумата ще достигне 1,5 трилиона долара. Републиканецът заяви още, че светът се вдъхновява от богатството, силата, духа и динамиката на обновена и изключително мощна Америка.

Тръмп отдели част от речта си на икономиката, сигурността и технологиите, като заяви: „Водим начело практически във всичко“. Той каза също, че администрацията му е предприела безпрецедентни мерки срещу нелегалната имиграция.

"Сега имаме най-сигурната граница в американската история. Никой не влиза, освен ако не е поканен“, заяви президентът.

Войната в Иран

По темата за войната в Иран Тръмп каза, че докато на Иран е било позволено да натрупва сила за сметка на световната сигурност, Вашингтон е предприел действия, за да спре разпространението на терор.

Президентът на САЩ отново прогнозира, че световните цени на петрола ще спаднат рязко веднага след приключването на конфликта с Техеран, и изрази увереност, че войната между Русия и Украйна също ще приключи много скоро.

Засягайки глобалното влияние на САЩ, той припомни действията във Венецуела и задържането на Николас Мадуро като пример за възстановеното американско надмощие.

"Ние отново утвърждаваме американската мощ по целия свят, когато е необходимо. Комунизмът никога няма да дойде в Америка, но свободата ще дойде в Куба“, заяви още Тръмп.

Войната в Украйна

Тръмп продължи да говори за войната на Русия в Украйна. „Работим в тясно сътрудничество с лидерите на Русия и Украйна и ще се справим с това“, каза той. „Мисля, че ще се случи по-бързо, отколкото хората разбират.“

За Куба

След това Тръмп се обърна към Куба, заявявайки, че САЩ се стремят към „фундаментална промяна в ситуацията“ в страната.

„Това е абсолютно провалена държава, проваля се както никога досега и ще се разпадне“, каза той.

Делегацията за Куба напусна залата, докато Тръмп говореше.

Тръмп заяви, че държавният секретар Марко Рубио, кубинец от САЩ, се занимава с преговорите.

Той заяви, че САЩ „няма да позволят на чуждестранни противници да заплашват Америка на нашия праг, точно на нашия праг“.

За Международния наказателен съд

По време на речта си Тръмп атакува Международния наказателен съд с язвителни думи, описвайки го като „непокорна“ и „извън контрол“ институция.

„Призовавам всички държави, които са членки на МНС, незабавно официално да подадат оставка от тази нелоялна институция“, каза той.

Коментарите му идват в момент, когато администрацията му подготвя санкции срещу съда , които планира да обяви скоро.

Със седалище в Хага, Нидерландия, съдът преследва военни престъпления и геноцид по целия свят. САЩ никога не са били член, но много от традиционните им съюзници са.

Администрацията на Тръмп не крие презрението си към съда и работи за подкопаването му. Американските власти искат съдът да оттегли заповедите си за арест срещу израелски лидери, както и предишно разследване на американски войски в Афганистан.

За изкуствения интелект

В обръщението си Тръмп заяви, че само ще насърчава изкуствения интелект, а не ще задушава технологията.

„В момента водим много пред Китай и пред всички останали. ... Няма да задушавам растежа на нещо, което ще бъде по-голямо от индустриалната революция“, каза Тръмп.

Той също така предложи да се промени терминът „ИИ“ на „суперинтелект“ във всички документи на правителството на САЩ.

От този момент нататък всички документи на Съединените щати, а и да се надяваме, че и в света, ще бъдат променени, за да използват много по-точния термин „супер“, за разлика от „изкуствен“. Така че това е суперинтелект. С други думи, добре дошли в новия свят на суперинтелекта.

„Ще насърчаваме само свръхинтелигентността. Ще я насърчаваме, а не ще я обуздаваме. Ще я наблюдаваме отблизо чрез Министерството на правосъдието“, каза Тръмп.

„Сега казвам, че който спечели изкуствения интелект, който спечели суперинтелигентността, печели“, добави той.

81-вата сесия на Общото събрание започна на 22 септември и ще продължи до 28 септември.

В дебатите участват държавни и правителствени ръководители и други високопоставени представители на 193-те държави членки на ООН. Изказванията обикновено трябва да са до 15 минути, но ограничението е доброволно и често се надхвърля.



Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш откри дебата, като предупреди, че разделителните линии в света се разширяват. Той посочи войната, климатичните промени и изкуствения интелект като фактори за това.



По традиция първа думата получи Бразилия, представена от президента Луис Инасио Лула да Силва. Той разкритикува ООН, че не е изпълнила една от основните си мисии – да избави човечеството от бедствието на войната. Според Лула доверието в организацията никога не е било по-ниско, а способността й да защитава най-уязвимите държави, които нямат армия или въоръжение, никога не е била толкова слаба.



Съединените щати говорят втори като домакин на организацията. Редът на останалите държави зависи от ранга на представителя, заявените предпочитания и географския баланс.



През първия ден се очакват изказвания на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, йорданския крал Абдула II, емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани и френския президент Еманюел Макрон.

По-късно през седмицата са планирани речите на украинския президент Володимир Зеленски, иранския президент Масуд Пезешкиан, израелския премиер Бенямин Нетаняху и руския външен министър Сергей Лавров.