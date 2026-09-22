Турция и Северна Македония засилват културното сътрудничество

Турция и Северна Македония обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството си в областта на културата и туризма. Това съобщава турското издание „Хюрийет“, позовавайки се на срещата между министрите на културата и туризма на двете страни.

Турският министър Мехмет Нури Ерсой прие македонския си колега Седат Сюлеймани в Музея на Републиката в Анкара. Ерсой поздрави Сюлеймани за назначаването му на новия пост и изрази увереност, че визитата ще допринесе за по-нататъшното развитие на отношенията между двете държави.

По време на разговорите са обсъдени съвместни инициативи и нови възможности за партньорство в сферата на културата и туризма. Ерсой подчерта, че Турция е готова да задълбочи сътрудничеството със Северна Македония, като акцент е поставен и върху засилването на диалога между институциите.

Турският министър отбеляза и историческите, културните и човешките връзки между народите на двете страни, които датират от векове. Според него общото наследство създава стабилна основа за бъдещи съвместни проекти.

Показаха общото османско наследство

След срещата двамата министри посетиха изложбата „Пътят на парите“, представена в Музея на анадолските цивилизации в рамките на фестивала „Анкара – културен път“.

Експозицията проследява османското културно наследство по земите на Македония чрез историята на парите, архитектурата и градоустройството.

Сред експонатите са акчета, сечени в монетарниците в Скопие и Кратово, както и монети и керамични произведения от османския период.

Изложбата е представена на публиката от сдружението „Марка град Анкара“ и е част от програмата на фестивала, който събира културни инициативи и историческо наследство от различни периоди.