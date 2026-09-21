Убийство по сценарий. Как турският сериал „Долината на вълците“ предсказа смъртта на топ разузнавач

Може ли един от най-гледаните телевизионни сериали на Балканите, включително в България, да се превърне в писмена присъда за смърт в реалния свят?

Днешната новина от Турция за призоваването на разпит на актьора Седат Савтак от култовата криминална сага „Долината на вълците“ открехва вратата към една от най-мрачните и дълбоко пазени тайни на турските спецслужби.

История за върховен шпионаж, подмолни държавни преврати и едно убийство, извършено с прецизна точност по телевизионен сценарий.

Само два дни след като милиони зрители наблюдават как екранният прототип на висш разузнавач получава смъртни заплахи в килията си, реалният човек - легендарният топ агент Кашиф Кожиноглу, издъхва мистериозно в строго охранявания затвор „Силиври“.

Петнадесет години по-късно прокуратурата отново започва разследване на мрежата на организацията ФЕТО, за да отговори на смразяващия въпрос - беше ли хитовият сериал параван за кодирани заповеди за екзекуция?

Асът на външното разузнаване

Кашиф Кожиноглу, асът на турското външно разузнаване, знаеше твърде много за пипалата на ФЕТО – тайната организация на проповедникъта Фетхулах Гюлен, която години по-късно щеше да удари Турция с кървав опит за военен преврат.

Агентът дръзна да се изправи срещу милиардната империя от училища-паравани и внедрени агенти на Гюлен в Азия. Но вместо на бойното поле, съдбата му беше решена на екрана.

Днешният разпит на актьори и сценаристи от „Долината на вълците“ доказва това, което семейството на разузнавача твърди от 15 години - че Кожиноглу не умира от естествена смърт.

Ударът в сърцето на империята на Гюлен

Кашиф Кожиноглу се превърна в мишена №1 за организацията на Фетхулах Гюлен докато е ръководител на департамента за Азия и външните операции на турското разузнаване (MİT).

Той засича и неутрализира мащабна подмолна дейност на изгражданата от Гюлен глобална мрежа чрез частни училища, разбирайки, че тези образователни центрове са паравани за международен шпионаж.

Кожиноглу е на път да извърши подобно прочистване и в самото турско разузнаване, където ФЕТО вече е инфилтрирала свои агенти.

В заловени години по-късно тайни писма на организацията се чете изрична инструкция: „Издигането на Кожиноглу е огромна опасност за нас, той задължително трябва да бъде неутрализиран.“

Режисираната смърт: 136-и епизод

Тъй като разузнавачът е недосегаем на чужда територия, машината на Гюлен задейства внедрените си прокурори и съдии в Турция.

През март 2011 г. Кожиноглу е арестуван по скалъпени обвинения за изтичане на държавни документи и е хвърлен в затвора „Силиври“.

Именно тук реалността и телевизионният екран се сблъскват по зловещ начин.

На 10 ноември 2011 г. по турската телевизия се излъчва 136-и епизод на хитовия сериал „Долината на вълците: Засада“.

В него героят Казим Кашифоглу, чийто прототип е именно Кожиноглу, е показан в килията си, където получава брутални заплахи за живота си.

Само два дни по-късно, на 12 ноември, реалният Кашиф Кожиноглу издъхва в затвора.

Официалната версия тогава е бърза и удобна – внезапен инфаркт след тренировка. Семейството му обаче е категорично: топ агентът е бил в перфектно здраве, а смъртта му е настъпила само 13 дни преди първото му явяване в съда, където е подготвил писмена защита от 40 страници, разобличаваща финансовите потоци на ФЕТО към САЩ.

Истината излиза наяве чак сега

Отговорът защо е така, се крие в мащабното възобновяване на разследването от страна на прокуратурата в Силиври.

Разследващите са изискали ексхумация на тялото на разузнавача, за да се търсят следи от редки токсини.

Новият елемент в разследването е именно сериалът. Прокуратурата проверява шокиращата хипотеза, че сценарият на филма е бил инфилтриран от високопоставени членове на ФЕТО и е използван за пренос на кодирани съобщения и заповеди за екзекуции в реалния свят.

Призоваването на разпит на актьора Седат Савтак, изиграл екранния образ на агента, е ключов момент. Самият актьор наскоро даде противоречиви изявления – пред едни медии твърди, че всичко е съвпадение, но пред други признава, че детайлите в сценария са били твърде специфични за обикновено художествено творчество

Заедно с него пред прокурорите се изправят сценаристи и други емблематични актьори от поредицата.

Петнадесет години след мистериозната тишина в килията на затвора „Силиври“, Турция е на път да докаже, че „Долината на вълците“ не е била просто криминална фикция, а кървав телевизионен дневник на една предрешена смърт.