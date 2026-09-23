Рубио с гореща прогноза за войната в Украйна

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио смята, че войната не върви в полза на Украйна, а пък на Русия причинява огромни щети. Тя обаче няма да завърши със съкрушителна военна победа за Киев или Москва.

Въпреки че все още не е постигнато мирно споразумение между Украйна и Русия, прекратяването на военните действия „би било напълно логично“, заяви Марко Рубио в интервю за радиостанция 77 WABC, съобщава РБК-Украйна.

Държавният секретар обясни, че войната в Украйна неизбежно ще доведе до преговори, които ще определят нейния резултат. Страните ще могат да постигнат споразумение.

„Тя няма да завърши с някаква смазваща военна победа за едната страна над другата. Ще завърши със споразумение, постигнато чрез преговори“, заяви Марко Рубио.

Политикът обясни още, че във външната политика „понякога това, което има смисъл, не е задължително да се случи“. Той използва тези думи, за да коментира позицията на американския президент Доналд Тръмп, който, ако се появи възможност, е готов да преодолее различията между Москва и Киев, за да прекрати военните действия.

„В един момент тази война трябва да приключи. И войната в Украйна ще приключи с договорено споразумение“, подчерта държавният секретар на САЩ.

Той заявии, че това трябва да се направи възможно най-бързо, за да се предотвратят загуби на човешки живот и мащабни разрушения.