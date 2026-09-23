Румънският президент от ООН: Вдигаме щит с България в Черно море

Румънският президент Никушор Дан постави специален акцент върху стратегическото значение на Черно море и сътрудничеството с България за сигурността в региона в речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Държавният глава посочи два конкретни проекта, по които Румъния работи заедно с България.

„С цел повишаване на сигурността в региона на Черно море Румъния отдава специално значение на стратегическия подход на Европейския съюз. В тази връзка съвместно с България създаваме център за морска сигурност, предназначен да укрепи способностите за ситуационна осведоменост“, заяви Никушор Дан.

Той открои и участието на Румъния, България и Турция в Оперативната група за противоминни действия в Черно море.

„Чрез мисии за откриване и обезвреждане на мини, както и чрез защита на критична подводна инфраструктура, тази инициатива гарантира свободата на корабоплаването и енергийната сигурност на региона“, посочи румънският президент.

100 млрд. куб. метра газ от Черно море

Никушор Дан обърна внимание и на енергийното значение на региона. По думите му Румъния укрепва устойчивостта на Европа чрез разработването на значителни находища на природен газ, критични суровини и други стратегически ресурси.

„През следващата година ще започнем добива на 100 милиарда кубически метра природен газ от Черно море“, обяви той.

Румънският президент определи страната си като мост между Европа и останалата част от света.

„Разположена на кръстопътя между река Дунав, Черно море и основните търговски коридори, моята страна действа като стратегически център за търговия, енергетика и транспорт“, подчерта Дан.

Дрон се е разбил в жилищна сграда

В речта си той се спря и на последиците от войната в Украйна за Румъния, която като член на ЕС споделя най-дългата граница с Украйна.

По думите му страната многократно е ставала свидетел на нарушения на въздушното си пространство.

„Преди няколко месеца дрон се разби в жилищна сграда на наша територия, като рани хора и причини материални щети. Това беше само един епизод от поредица подобни инциденти“, заяви Никушор Дан.

Той потвърди, че Букурещ ще продължи да подкрепя Украйна „толкова дълго, колкото е необходимо“.

Румъния е оказала помощ на украинските бежанци, а след руските атаки срещу пристанища и зърнена инфраструктура е координирала действията си с Киев за улесняване на транзита на зърно по железопътен и воден път.

Страната е разширила и енергийните си междусистемни връзки с Украйна и Република Молдова.

Румъния се цели в 5% от БВП за отбрана

Никушор Дан заяви, че Румъния ще продължи да подкрепя устойчивостта на Република Молдова, която според него е втората най-силно засегната от войната държава, и ще остане неин силен застъпник в Европейския съюз.

Румънският президент предупреди и за хибридните заплахи срещу Европа.

„Заплахата, породена от Руската федерация, не се ограничава само до Украйна. Европа е мишена на хибридна война – включваща кибератаки, кампании за дезинформация, саботажи и посегателства срещу критичната инфраструктура, чиято цел е да подкопае общественото доверие в демократичните институции и да отслаби подкрепата за Украйна“, каза той.

Според Дан възпирането на руската заплаха изисква увеличаване на военните разходи. Румъния си поставя за цел те да достигнат 5% от БВП, след като през тази година са достигнали 3,7%.

В речта си пред ООН президентът засегна и ситуацията в Близкия изток, като изрази подкрепа за плана на американския президент Доналд Тръмп за постигане на мир в Газа.

„Що се отнася до Иран, позицията ни е ясна: Иран не трябва да притежава ядрени оръжия“, заяви Никушор Дан.

Той завърши с ангажимента на Румъния да продължи да работи за морската сигурност и свободата на корабоплаването в Черно море, Ормузкия проток и други стратегически райони.