България влиза в центъра на „Средния коридор“: Какво печели страната ни

България се превръща в комуникационен център със стратегическо значение по проекта за „Средния коридор“ – транспортната връзка между Европа, Средна Азия и Китай. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков в подкаста „ЕП на фокус“ пред Dir.bg.

По думите му значението на България в проекта не се дължи единствено на географското положение на страната.

„България си беше на същото място и преди това, но в предишните проекти на практика „Средният коридор“ я заобикаляше“, посочи Кючуков.

Според него причината за промяната е и активната позиция на България по темата. Той отбеляза, че за първи път от дълго време страната има по-проактивна външнополитическа позиция.

Кючуков посочи, че правителството е поставило темата сред своите приоритети още през юни, като по думите му са били проведени необходимите консултации в Европейския съюз и с Европейската комисия.

„И затова неслучайно Румен Радев беше единственият европейски лидер, който беше споменат в изказването на Фон дер Лайен“, коментира бившият дипломат.

Той направи паралел и с предходните години, като заяви, че в продължение на около 15 години българското Министерство на външните работи е било лишено от възможността да определя самостоятелно външнополитическите приоритети на страната.

„Тя се правеше извън него“, заключи Кючуков.