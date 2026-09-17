Ердоган и Тръмп се срещат в Ню Йорк: Големи теми на масата

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският му колега Доналд Тръмп ще се срещнат в Ню Йорк следващата седмица в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Това съобщи американският посланик в Анкара Том Барак, цитиран от БТА.

Сесията започва на 22 септември под мотото „Възстановяване на доверието, управление на трансформацията: ООН, която дава резултати за всички“. Очаква се в Ню Йорк да пристигнат представители на високо равнище от около 190 държави.

Ердоган е сред първите лидери, които ще се обърнат към Общото събрание. Според предварителната програма той трябва да говори четвърти в първия ден на форума.

Новината за предстоящата среща с Тръмп идва дни след разговорите между Ердоган и американския посланик Том Барак в Анкара на 9 септември. Срещата се проведе при закрити врата, а турското президентство не съобщи подробности за обсъжданите теми.

F-35 отново на масата

Последната среща между Ердоган и Тръмп се състоя през юли в Анкара по време на срещата на върха на НАТО.

Сред обсъжданите тогава въпроси беше възможността Турция да се върне в американската програма за изтребителите F-35. Анкара беше изключена от програмата заради закупуването на руските системи за противовъздушна отбрана С-400.

Очаква се при разговорите в Ню Йорк двамата лидери да обсъдят отношенията между Турция и САЩ, както и актуални международни въпроси.