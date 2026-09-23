Кремъл с остра атака срещу Лондон: Политиката на Великобритания е „абсолютно недалновидна“

Кремъл отправи остри критики към британския премиер Анди Бърнам заради речта му пред Общото събрание на ООН. Москва определи британската политика спрямо Русия като „абсолютно недалновидна“ и заяви, че тя не допринася за намаляване на напрежението в Европа, съобщава БТА.

Бърнам обяви пред ООН, че Великобритания започва работа по създаването на нов Национален център за информационна защита. Задачата му ще бъде да открива, установява произхода и противодейства на информационни атаки от враждебни държави. Британският премиер обвини руските структури, че използват ботове, фалшиви сайтове и подправени публикации, за да разпространяват дезинформация и да засилват общественото разделение.

Отговорът от Москва не закъсня.

„Британският премиер не каза нищо ново. Подклаждането на русофобски настроения и поддържането на атмосфера на тотална русофобия е нещо, с което Великобритания се е заела отдавна“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Според него към подобна политика са се присъединили Германия, Франция и други европейски държави.

„От наша гледна точка това е абсолютно недалновидна политика, която по никакъв начин не ни приближава до стъпки, които биха могли да доведат до разведряване и деескалация на напрежението на европейския континент“, каза Песков.

Изявлението е реакция на твърденията на Бърнам. В речта си британският премиер заяви, че Лондон не търси конфронтация с Москва, но ще продължи да укрепва отбранителните си способности и тези на Европа.

Ще има ли нова среща Путин – Тръмп

Песков коментира и възможността за нова среща между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп.

По думите му Путин е готов за подобен разговор на най-високо равнище, но към момента няма конкретен график.

„Няма нищо конкретно за възможни срещи на върха. Ако говорим за руско-американска среща, президентът има готовност“, заяви говорителят.

Според Песков Путин и Тръмп в телефонните си разговори са подчертавали готовността си да проведат още една лична среща, ако възникне необходимост. Кремъл обаче смята, че среща на върха без предварителна подготовка на експертно равнище би била нецелесъобразна и загуба на време.

Кремъл: Зеленски може да дойде в Москва

Песков отново изложи и позицията на Москва за евентуална среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски.

„Нашата позиция е добре известна. Путин каза, че ако иска, Зеленски може да пристигне в Москва. Той ще получи съответните гаранции за сигурността си“, заяви говорителят.

Това е позиция на Кремъл, а не договорено място или потвърдена среща между двете страни.

Какво става с руските бази в Сирия

Песков засегна и бъдещето на руските военни бази в Сирия. По думите му Москва продължава контактите с Дамаск и е удовлетворена от начина, по който протичат преговорите.

Русия се надява диалогът да продължи и да бъде постигнато взаимно разбиране дори по най-сложните въпроси, посочи говорителят на Кремъл.