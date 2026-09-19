Общество

Магнитни бури удрят в края на септември: Ето в кои дни да внимаваме

NOAA прогнозира няколко дни с повишена активност, но без силни магнитни бури

Магнитни бури удрят в края на септември: Ето в кои дни да внимаваме
19 сеп 26 | 10:18
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

През втората половина на септември се очакват няколко дни с повишена геомагнитна активност, но прогнозата не показва опасност от силни магнитни бури. Данните са от Националното управление за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA).

Интензивността на геомагнитните смущения се определя чрез Kp-индекса – международен показател за активността на магнитното поле на Земята. Той варира от 0 до 9, като 0 означава спокойно състояние, а 9 – екстремна магнитна буря.

Кога се очаква активност?

  • 19 септември – Kp 2, спокойно състояние

  • 20 септември – Kp 2, спокойно състояние

  • 21 септември – Kp 2, спокойно състояние

  • 22 септември – Kp 2, спокойно състояние

  • 23 септември – Kp 2, спокойно състояние

  • 24 септември – Kp 5, слаба магнитна буря

  • 25 септември – Kp 5, слаба магнитна буря

  • 26 септември – Kp 5, слаба магнитна буря

  • 27 септември – Kp 4, активно геомагнитно състояние

  • 28 септември – Kp 2, спокойно състояние

  • 29 септември – Kp 2, спокойно състояние

  • 30 септември – Kp 2, спокойно състояние

При повишена геомагнитна активност някои хора съобщават за главоболие, отпадналост, замайване, раздразнителност, проблеми със съня и затруднена концентрация. Възможно е да се усеща и по-голяма умора или промяна в общото самочувствие.

Най-активният период според прогнозата ще бъде 24-26 септември, когато се очаква Kp 5. На 27 септември активността ще спадне до Kp 4, а от 28 септември се прогнозира връщане към спокойно геомагнитно състояние.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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