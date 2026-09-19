Магнитни бури удрят в края на септември: Ето в кои дни да внимаваме

През втората половина на септември се очакват няколко дни с повишена геомагнитна активност, но прогнозата не показва опасност от силни магнитни бури. Данните са от Националното управление за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA).
Интензивността на геомагнитните смущения се определя чрез Kp-индекса – международен показател за активността на магнитното поле на Земята. Той варира от 0 до 9, като 0 означава спокойно състояние, а 9 – екстремна магнитна буря.
Кога се очаква активност?
19 септември – Kp 2, спокойно състояние
20 септември – Kp 2, спокойно състояние
21 септември – Kp 2, спокойно състояние
22 септември – Kp 2, спокойно състояние
23 септември – Kp 2, спокойно състояние
24 септември – Kp 5, слаба магнитна буря
25 септември – Kp 5, слаба магнитна буря
26 септември – Kp 5, слаба магнитна буря
27 септември – Kp 4, активно геомагнитно състояние
28 септември – Kp 2, спокойно състояние
29 септември – Kp 2, спокойно състояние
30 септември – Kp 2, спокойно състояние
При повишена геомагнитна активност някои хора съобщават за главоболие, отпадналост, замайване, раздразнителност, проблеми със съня и затруднена концентрация. Възможно е да се усеща и по-голяма умора или промяна в общото самочувствие.
Най-активният период според прогнозата ще бъде 24-26 септември, когато се очаква Kp 5. На 27 септември активността ще спадне до Kp 4, а от 28 септември се прогнозира връщане към спокойно геомагнитно състояние.